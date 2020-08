Unsere Geheimtipps: Das sind die 10 besten Glamrock-Alben

Foto: NBCUniversal via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Glamrock kennt Ihr schon? Dann hört mal in diese Platten rein!

Hier kommt die Top-10-Liste der besten (unbekannten) Glamrock-Alben:

Cockney Rebel – THE HUMAN MENAGERIE (1973)

Den besonderen Reiz dieses Debütalbums macht die ausdrückliche Nichtstimme des megalomanen Steve Harley aus, wie sie da gegen diese gewaltig orchestrierten Songs, allen voran die essenzielle Glamdefinition „Sebastian“, ankrächzt. Das macht diese Musik so anschlussfähig: Man muss eben nicht mit dem Gesangstalent eines Ferry, Bowie oder gar Mercury gesegnet sein, um im verruchten Mitternachtskabarett bestehen zu können. Allerdings auch nur dort – mit seiner Band floppte Harley, erst als Solist gelang ihm mit „Make Me Smile (Come Up And See Me)“ ein später Hit.

Jobriath – JOBRIATH (1973)

Der sicherlich notwendigste Eintrag in diese Liste: Der Superstar, der keiner werden sollte. Bruce Campbell war unter dem Künstlernamen Jobriath der erste offen Homosexuelle, der einen Majordeal bekam – David Geffen nahm ihn für rekordbrechende 500 000 US-Dollar unter Vertrag. Nach einer riesigen Anzeigenkampagne, inkl. XXXL-Poster am Times Square, nach markigen Selbstvergleichen mit Elvis und den Beatles, verfehlte JOBRIATH die Charts. Ein Glammer- Jammer, bedient die pompös arrangierte Platte mit ihren Sci-Fi-, BDSM- und frauenverehrenden Texten doch alle Fantasien des Genres. 1992 versuchte der selbsternannte Überfan Morrissey, Jobriath als Live-Supportact zu gewinnen, nicht wissend, dass der Künstler neun Jahre zuvor an Aids gestorben war.

Secos & Molhados – SECOS & MOLHADOS (1973)

In Brasilien konnte selbst die repressive Militärdiktatur die Verbreitung androgyner Performances nicht aufhalten. Der mit einer traumhaften Countertenorstimme ausgestattete und betont weiblich auftretende Ney Matogrosso – vom „Rolling Stone“ als größter brasilianischer Sänger aller Zeiten gefeiert – führte dieses zwischen Fado, Prog- und Glamrock irrlichternde, exzentrisch schwarzweiß geschminkte Trio an, das zu einem kommerziellen Phänomen wurde und innerhalb 18 Monaten eine sensationelle Million Platten verkaufte. Ihr Debüt ist wie eine sorglose Variante der Velvet Underground, wie The Doors auf lebensbejahenden Drogen.