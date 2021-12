Unterwegs Musik hören, nur besser: Das können Motif A.N.C. und Minor III von Marshall

Getreu dem Motto „Never stop listening“ hat Marshall zwei Kopfhörer-Modelle für Musikfans entwickelt, die dank ihrer praktischen Größe und herausragender Features perfekt für den Alltag geeignet sind und zugleich eine ausgezeichnete Soundqualität mitbringen. Die True-Wireless-Ohrhörer Motif A.N.C. liefern aktive Geräuschunterdrückung für ungestörten Musikgenuss, während sich die unkomplizierten Bluetooth-Ohrhörer Minor III durch ein respektables Durchhaltevermögen auszeichnen. Wir haben uns beide Modelle genauer angesehen und einen Blick auf die weiteren Features geworfen.

Mit Motif A.N.C. Geräusche dämpfen und den Sound verstärken

Aktive Geräuschunterdrückung, auch „Active Noise Cancellation“ oder kurz A.N.C. genannt, ist eine nützliche Funktion für jene Momente, in denen wir uns ganz aufs Wesentliche – beispielsweise die feinen Nuancen in der Musik – konzentrieren wollen. Das weiß natürlich auch Marshall und hat deshalb die neuen Motif A.N.C. entwickelt. Mit ihnen lassen sich Umgebungsgeräusche ausblenden, sodass man ganz ungestört in die eigenen Lieblings-Tracks eintauchen kann. Das Level an aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenz kann ganz individuell bestimmt werden. Die EQ-Einstellungen, lassen sich in der dazugehörigen App bedienen. Zudem sorgen die abgedichteten Ohrhörer für eine passive Geräuschunterdrückung, sodass Umweltgeräusche selbst ohne A.N.C. nicht mehr so stören.

Doch die kleinen Begleiter können noch mehr: Die intuitiv steuerbaren Ohrhörer sind mit einer Touch-Funktion ausgestattet, um Musik und Anrufe besonders einfach zu steuern. Und dank der integrierten Doppelmikrofone wird die Stimme klar und deutlich übertragen.

Die gemäß IPX5 wasserfesten Ohrhörer halten fließendem Wasser stand, sodass selbst plötzliche Regenschauer ihnen nichts ausmachen können. Die dazugehörige Ladebox im praktischen Taschenformat ist dagegen spritzwassergeschützt (IPX4) und versorgt das True-Wireless-Paar mit 20 Stunden kabelloser Spieldauer. So kann man unterwegs nachladen, wenn der Akku nach 4,5 Stunden Dauernutzung mit aktivem Noise Cancelling doch mal nachlässt.

Noch länger Musik hören mit Minor III

Großes Hörvergnügen mit passgenauem Design liefert aber auch Minor III mit seinem typischen Marshall-Sound und ebenfalls ganz ohne Kabelsalat. Minor III hat verspiegelte Ohrhörer, die beide mit Touch-Funktion ausgestattet sind, um Musik und Anrufe zu steuern. Auch praktisch: Wird ein Ohrhörer vom Träger herausgenommen, pausiert die Musik automatisch – beim wieder Einstecken ins Ohr geht es nahtlos mit den Lieblingssongs weiter. Die maßgeschneiderten 12-mm-Treiber des Minor III liefern verbesserten Bass, geschmeidige Mitten und klare Höhen.

Musik soll immer dann spielen, wenn wir sie brauchen. Daher bietet Minor III starkes Bluetooth 5.2 für eine gute Verbindung sowie eine kabellose Gesamtspieldauer von 25 Stunden. Die Ohrhörer halten mit einer Ladung fünf Stunden lang durch. Mit der tragbaren Ladebox sind vier zusätzliche Ladungen möglich, sodass die Headphones bei Bedarf jederzeit unterwegs aufladen können. Dank der Schnellladefunktion sind sie in nur 15 Minuten wieder für 1,5 Stunden einsatzbereit. Die Ladebox selbst kann via USB-C-Kabel mit neuer Power versorgt werden.

Die Open-Fit-Ohrhörer passen komfortabel in die Ohren – dadurch ist grenzenloser Hörspaß möglich, ohne dass es zu einem unangenehmen Druckgefühl kommt. Nicht zu vergessen: Das Paar ist gemäß IPX4 spritzwassergeschützt, sodass ihm auch Regentage nichts ausmachen.

Mit Motif A.N.C. und Minor III beweist Marshall also erneut, dem eigenen Technologieanspruch treu zu bleiben – denn Musikfans und ihre Bedürfnisse spielen nach wie vor eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung neuer Produkte.