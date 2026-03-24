Uschi Glas zeigt Solidarität mit Collien Fernandes

Uschi Glas stellt sich öffentlich hinter Collien Fernandes und kritisiert weiterhin.

Die Schauspielerin Collien Fernandes hat in den vergangenen Tagen schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben und damit eine öffentliche Debatte über digitale Gewalt und Identitätsmissbrauch ausgelöst. Fernandes hat Anzeige gegen ihren früheren Partner Christian Ulmen erstattet und dies öffentlich gemacht. Ulmen soll ihren Angaben zufolge über Jahre hinweg unter falscher Identität im Internet aktiv gewesen sein, in ihrem Namen Männer kontaktiert, mit ihnen sexuelle Chats geführt sowie gefälschte pornografische Inhalte von ihr verbreitet haben. Sie beschreibt diesen Vorgang als „virtuelle Vergewaltigung“ und betont, wie tiefgreifend der emotionale und persönliche Schaden für sie sei. Inmitten dieser Vorwürfe hat die Schauspielerin Uschi Glas, die derzeit gemeinsam mit Fernandes für die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ dreht, öffentlich ihre Bestürzung über die Schilderungen geäußert.

„Ganz grauenvolle Geschichte“

Gegenüber „BILD“ beschreibt Uschi Glas die angeblichen Vorgänge als „reinsten Albtraum“ und „ganz grauenvolle Geschichte“ und zeigt deutliches Mitgefühl mit ihrer Kollegin. Sie betont, dass sie Fernandes am Set zunächst in den Arm nehmen wolle, sobald sich die beiden an Bord der „MS Amadea“ treffen würden.

Glas fügt hinzu: „Collien ist eine aufgeweckte, tolle junge Frau. Was ihr offenbar passiert ist, macht mich sprachlos. Der reinste Albtraum!“ Sie ergänzt: „Der vertrauteste Mensch, den du hast, entpuppt sich als Feind neben dir. Das geht mir nicht in den Kopf. Wahrscheinlich wurde sie auch lange heimlich schräg von vielen Menschen angeschaut. Ich finde es toll, dass sie den Mut aufbringt, die Scham umzukehren und auf den vermeintlichen Täter zu zeigen. Wie sie das durchsteht, bewundere ich.“

Fernandes steht derzeit für eine neue Folge der langjährigen ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ vor der Kamera. Die Serie vereint seit Jahrzehnten fiktionale Geschichten mit wechselnden Gastdarsteller:innen. Laut Uschi Glas wird Fernandes am Set Rückhalt vom gesamten Team erfahren.

Gesellschaftliche Debatte über digitale Gewalt

Der Fall Fernandes/Ulmen hat eine breitere Diskussion über digitale Gewalt, Identitätsmissbrauch und die rechtlichen Rahmenbedingungen ausgelöst. Die Öffentlichkeit thematisiert die schwierigen gesetzlichen Grundlagen im Umgang mit manipulativen Inhalten im Netz und fordert strengere Schutzmechanismen für Betroffene.