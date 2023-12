Verlosung: Flowers for Society X Haftbefehl-Sneaker

MUSIKEXPRESS verlost ein Paar der limitierten „Radicle Haft 069“.

Flowers for Society hat gemeinsam mit dem Rapper Haftbefehl einen Schuh designt, ganz im 069-Style. Das gute Stück wird am 14. Dezember auf der Website der Brand veröffentlicht und mit etwas Glück könnt ihr euch schon bald ein Paar sichern.

Welcome to 06-06-9

Was Udo Lindenberg für Hamburg ist, ist Haftbefehl für Frankfurt. Der Musiker präsentiert „seine Stadt“ stolz in seinen Musikvideos, Songtexten und Social-Media-Beiträgen. Jetzt hat er seine Liebe zur hessischen Großstadt in einem Sneaker verewigt. Der „Radicle Haft 069“ entstand in Zusammenarbeit mit Flowers for Society und soll nicht nur eine Verschmelzung von Musik und Mode darstellen, sondern auch „ein kulturelles Phänomen, das ein Stück des Geistes von Frankfurt auf die globale Bühne bringt“.

„The Radicle Haft 069“ ist limitiert auf 500 Exemplare. Der schwarz-rote Turnschuh kommt mit allerlei kleinen Details daher, wie beispielsweise den Aufschriften „Frankfurt“ und „Haftbefehl“ auf den hinteren, knallroten Laschen der Treter.

MUSIKEXPRESS verlost ein Paar des „FLOWERS FOR SOCIETY X Haftbefehl“-Sneakers in Größe 43.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Haftbefehl“ angeben. Einsendeschluss ist der 26.12.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!