Verlosung: SOCK’N’ROLL – Happy Socks x The Rolling Stones

Lang lebe der Sock and Roll! Pünktlich zum Start der nächsten Welttournee der Rolling Stones bringt die schwedische Sockenfirma gemeinsam mit der legendären Rockband eine Kollektion heraus. Die Zeiten, in denen Männer nur schwarze Socken tragen dürfen, ist vorbei.

Die „Happy Socks x The Rolling Stones “-Socken setzen ein wahres Modestatement und bringen Rock’n’Roll an unsere Füße! Fans und Sockenliebhaber können sich somit jetzt schon auf die Highlights der Tournee einstimmen.

Die limitierte Kollektion besteht aus sechs Designs, die das weltbekannte Tongue-&-Lip-Bandlogo der Rolling Stones mit den charakteristisch bunten und graphischen Elementen von Happy Socks verbindet. Genau wie Happy Socks ist die Rockband der Ansicht, dass wir alle dazu geboren wurden, um uns abzuheben und unserer Leidenschaft zu folgen. Keine andere Sockenmarke bietet eine so große Bandbreite an wildgemusterten Socken.

Seit 1962 verkörpern The Rolling Stones den Rock’n’Roll wie keine andere Band. Mit Nummer-Eins-Hits wie „I Can’t Get No Satisfaction“ und „Start Me Up“, gelang es ihnen, sich einen Namen als langlebigste und erfolgreichste Rockband zu machen. The Rolling Stones haben es durch das Brechen von Konventionen und dem ständigen sich neu erfinden zu lebenden Legenden geschafft.

Happy-Socks-Gründer und Kreativ Direktor, Viktor Tell, sagt zur Kollektion: „Die Zusammenarbeit mit dieser legendären Band und ihrem einzigartigen Logo war großartig. Jedes Mal, wenn ich dieses Logo gesehen habe, habe ich mir gewünscht, dass jemand eines Tages sein buntes Potenzial entfalten dürfte. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir fühlen uns wie richtige Sock’n’Roll-Stars.“ Nach bunten Kollektionen mit Künstlern und Kreativen wie The Beatles, Andy Warhol, Snoop Dogg und Wiz Khalifa ist die Zusammenarbeit mit The Rolling Stones ein weiterer Meilenstein, um die Welt zu einem bunteren Ort zu machen.

Das Happy Socks x The Rolling Stones Gift Set im Wert von 39,95 € besteht aus drei einzigartigen Paaren weicher, bunter Baumwollsocken – Spaß garantiert!

Mehr Styles auf www.happysocks.com

Verlosung:

Wir verlosen drei Happy Socks x The Rolling Stones Gift Sets. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss einfach nur folgende Frage beantwortet werden:

Aus wie vielen Designs besteht die limitierte Kollektion Happy Socks x The Rolling Stones?

