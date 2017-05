Video: In China ist ein Mann fast in Plastikflaschen ertrunken

Was für ein sinnbildliches Video zum Thema Umweltverschmutzung: In der chinesischen Stadt Jinan ist vor wenigen Tagen ein Mann von Plastikflasche begraben worden. In einer Recycling-Anlage sah sich ein Mitarbeiter nicht mehr in der Lage, einen riesigen Berg von Flaschen zu überwinden – er wurde quasi verschluckt.

Die Feuerwehr musste kommen, probierte es mit einer Leiter. Dann mit einem Holzbrett an einem Seil. Schlussendlich mussten die Einsatzkräfte allerdings die Zäune rund um den Müllhaufen zersägen, der Mann konnte dadurch freigeschaufelt und gerettet werden.

Die lebensgefährlichen Flaschen sowie die Rettungsaktion könnt Ihr Euch hier im Video anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=iblpmDg9RNU Video can’t be loaded: Firefighters Save Man From Stack of Plastic Bottles in East China (https://www.youtube.com/watch?v=iblpmDg9RNU)