Bei der zweiten Ausgabe der MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow trafen die Indie-Rock-Helden von Fotos auf Bonapartes Varieté-Zauber. Das Ergebnis: Hamburg singt, springt und eskaliert. ME-Autorin Tamara Güclü war vor Ort und hat den Abend für Euch bereits Revue passieren lassen. Sie war aber nicht die einzige Reporterin, die wir auf die Reeperbahn schickten: Auch Uli Brase warf sich ins Getümmel. Hier das Beweisvideo:

Bilder aus Hamburg haben wir auch mitgebracht:

Video: Uli Brase zeigt Euch, wie gut die MUSIKEXPRESS Klubtour in Hamburg war 1 von 34 So wars bei der MUSIKEXPRESS Klubtour 2017 in Hamburg: Foto: Thomas Neukum. All rights reserved.

Bock gekriegt? Die nächste MUSIKEXPRESS Klubtour findet am 6. Oktober in Berlin statt, am 20. Oktober feiern wir das diesjährige Finale in Köln.

Alle Infos zur Klubtour wie Line-up, Ticketvorverkauf und Adressen findet Ihr auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour