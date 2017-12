8 Viralvideos, an denen 2017 kein Weg vorbei führte

Hass säen und Häme ernten: US-Präsident Donald Trump machte die Welt 2017 zu einem sichtbar schlechteren Ort. Das Internet wurde dank des Galgenhumors vieler Nutzer dadurch zeitweise zu einem besseren. Oder kann jemand von sich behaupten, bei dem berühmten Lipsync-Video von Trumps Amtseinführung nicht wenigstens einmal laut gelacht zu haben? Zum Glück aber gab es auch sehr menschliche Videos, die um die Welt gingen – allen voran das von Professor Kelly, der während eines Liveinterviews von seinen Kindern abgelenkt wurde.

Und dann gibt es da ja noch die Musik. Kein offizielles Video wurde auf YouTube 2017 öfter angesehen als das von Luis Fonsi, dicht gefolgt von Ed Sheeran. Die sparen wir uns an dieser Stelle und werfen ein Blick auf ein paar andere popmusikalische Viralhits, an denen 2017 kaum ein Weg vorbei führte:

Each Radiohead album described with Spongebob https://t.co/mCCuQLd0TR is perfect in so many ways….

— Jonny Greenwood (@JnnyG) October 9, 2017