Vor laufender TV-Kamera: Typ singt Pearl Jams „Even Flow“ während seiner Verhaftung

Dass man sich seine Fans nicht aussuchen kann, müssen jüngst auch Pearl Jam feststellen: Im Internet macht ein Ausschnitt einer Polizei-Show aus den USA die Runde, und das nicht allein wegen der darin gezeigten Verhaftung an sich. Während der im Video gezeigte Verdächtige in Lake County in Illinois von Polizisten festgenommen wird, stellt er ihnen die Frage, ob sie einen Song hören wollen, Sekunden später stimmt der Pearl Jams „Even Flow“ aus dem Jahr 1991 mit den Textzeilen „Freezin’ rests his head on a pillow made of concrete again / Oh Feelin’ maybe he’ll see a little betters any days“ ein.

Seine Redezeit danach verwendet der Inhaftierte für eine brennende Lobrede auf Pearl Jam und Eddie Vedder: „He is the baddest motherfucker alive! He’s my religion“, ruft er, „Eddie Vedder, live or die bro – that’s my religion.” Mehr noch: Mit blutverschmiertem Gesicht und mutmaßlicher Trunkenheit versucht er die Cops davon zu überzeugen, sich den als „I Got Shit“ bekannten Pearl-Jam-Song „I Got ID“ mal anzuhören. „Checkt das aus, der heißt wirklich so!“

Seht hier Pearl Jams Edelfan in Aktion:

Hier das Original, erschienen auf Pearl Jams Debüt-Klassiker TEN:

Die Szene wurde erstmals im Juli in der Reality-TV-Serie „Live PD“ auf A&E ausgestrahlt, in der Polizisten in verschiedenen US-Bundesstaaten bei der Arbeit begleitet werden.

Pearl Jam haben vor ein paar Tagen einen neuen Konzertfilm namens „Let’s Play Two“ angekündigt: