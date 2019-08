Wacken 2019: Was Ihr jetzt noch wissen müsst

Endlich wieder Wacken! Vom 01. bis 03. August findet das größte Metal-Festival in Deutschland nun schon zum dreißigsten Mal statt. Damit Ihr so wenig Recherche wie möglich betreiben müsst und Euch voll und ganz auf das bereits laufende Wochenende konzentrieren könnt, haben wir für Euch sämtliche Informationen gesammelt, die Ihr in letzter Sekunde über das Wacken Open Air wissen müsst.

Line-up

Auch in diesem Jahr beweist das Line-up des Wacken Open Airs mal wieder, wie abwechslungsreich es musikalisch in der Rock- und Metalszene tatsächlich zugeht. Bisher sind folgende Bands und Acts bestätigt worden:

Programm

Den kompletten Timetable vom Wacken Open Air 2019 findet Ihr hier. Dort könnt Ihr Euch sogar individuell Eure persönliche Running Order zusammenstellen, damit Ihr auch ja keine Eurer Lieblingsbands verpasst.

Anzeige

Tickets

Leider sind inzwischen alle Tickets für das W:O:A restlos ausverkauft.

Einlass, Beginn, Ende

Der Einlass startete bereits Montag, den 29.07.2019, um 15.00 Uhr. Genauere Infos zu den besten Anreisezeiten bietet die Wacken-Anreise-Ampel.

Das Festivalgelände ist zu den folgenden Zeiten begehbar:

Mittwoch, 31.07.2019 ab 10.00 Uhr

Donnerstag, 01.08.2019 ab 10.00 Uhr

Freitag, 02.08.2019 ab 10.00 Uhr

Samstag 03.08.2019 ab 10.00 Uhr

Anfahrt

Seit 1990 wird das Wacken Open Air in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein veranstaltet, so natürlich auch in diesem Jahr.

Adresse:

Wacken Open Air Gelände 25596 Wacken Norderstraße

Mit dem Auto:

PKWs erreichen Wacken über die Autobahnen 7 und 23, von wo aus die Anfahrt großflächig ausgeschildert sein wird.

Ebenfalls beschildert ist der Weg zu den verantwortlichen Einweisern, die den Besuchern ihren jeweiligen Platz zuteilen.

Achtung: Da Ihr Euch Euren Campingplatz nicht selbst aussuchen könnte, solltet Ihr als Gruppe gemeinsam anreisen und Eure Zusammengehörigkeit bspw. via Schild hinter der Windschutzscheibe kommunizieren.

Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln

Der offizielle Wacken-Shuttlebus zwischen Wacken und Itzehoe fährt nahezu rund um die Uhr und läuft über eine Flatrate für den gesamten Zeitraum. Er pendelt zwischen dem Bahnhof Itzehoe und dem Wacken-Busplatz direkt am Fußgängereingang des Festivals. Hier findet Ihr die Fahrpläne.

Festivalbesucher, die über Hamburg und Berlin anreisen, können außerdem mit den von Mondial gestellten Reisebussen als Shuttle anreisen. Hier geht es zur Buchung.

Sicherheitshinweise: Was darf ich mitbringen, was nicht?

Auch dieses Jahr gibt es beim Packen wieder einiges zu beachten. Zum Glück haben die Wacken-Veranstalter auf ihrer Website eine ausführliche Liste mit Dos und Don’ts zur Verfügung gestellt, damit Ihr beim Einlass (oder während des Festivals) keine unangenehme Überraschung erlebt.

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick:

Als wichtigste Regeln fungieren der gesunde Menschenverstand und die Rücksichtsnahme gegenüber anderen Besuchern, Künstlern und Mitarbeitern.

Besucher können unlimitiert viele Nahrungsmittel und Getränke mit auf das Campinggelände nehmen.

Grillen und kochen ist auf den Campingflächen mit Kohle, Strom und Gas erlaubt.

Offene Feuer sind verboten, hierzu zählen auch Feuerkörbe und ähnliches

Stromgeneratoren sind eingeschränkt erlaubt.

Bei der Nutzung von Stromgeneratoren, Musikanlagen und ähnlichen Geräten ist darauf zu achten, dass die Nachbarn nicht über Gebühr belästigt werden.

Sämtliche Geräte und Gegenstände wie Generatoren, Kühlschränke, Gasflaschen, Grillsund ähnliches dürfen nur benutzt werden, wenn sie in einem technisch einwandfreien Zustand sind.

Das darf nicht mit aufs Campinggelände:

Jegliche Formen von Glasbehältern (auch Parfümflaschen)

Jegliche Formen von Waffen

Das darf nicht mit aufs Festivalgelände:

Messer und messerähnliche Gegenstände (Nagelfeilen, Schraubenzieher, Stielkämme, Schlagringe etc.)

Jegliche Formen von Glasbehältern (auch Parfümflaschen)

Plastikflaschen, Camelbags (sog. Trinkrucksäcke), Kanister und Trinkhörner (W:O:A-Festivalbecher und die faltbare W:O:A Wasserflasche sind erlaubt)

Jegliche Formen von Dosen (Getränkedosen, Haarspray, Deo, etc.)

CS-Gas, Pfefferspray

Videokameras und professionelle Fotokameras / Spiegelreflexkameras (Digitalkameras und Handys sind erlaubt)

Nietenbänder mit mehr als 1 cm Spitzenlänge und Gürtel mit hochstehenden oder angespitzten Nieten (länger als 1,5 cm = Killernieten), Patronengürtel

Ketten (Fahrrad- oder Motorradketten oder ähnliches (Geldbörsenketten sind erlaubt!)

Fahnenstangen und Stöcke (nur W:O:A-Fahnen mit Stangen sind erlaubt!)

Jegliche Form von pyrotechnischen Gegenständen (auch Wunderkerzen)

Vuvuzelas, Megafone etc.

Rucksäcke und Taschen jeglicher Art außer Full Metal Bags ab 2017 und Taschen bis zu einer maximalen Größe von 30cm x 20cm x 5cm.

Wie wird das Wetter beim Wacken?

Donnerstag 01.08.2019:

Am zweiten Festivaltag bleibt es den ganzen Tag über bewölkt. Morgens noch recht kühl bei 15 Grad steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf angenehme 23 Grad. Es scheint das perfekte Festivalwetter zu geben: Es bleibt trocken und die Wolkendecke schützt vor heftiger Sonne. Nachts ist ein extra Pullover von Vorteil, es kommt zu Tiefsttemperaturen von circa 16 Grad.

Freitag 02.08.2019:

Am Freitag sieht die Angelegenheit schon wieder etwas anders aus. Die Sonne ist nicht zu sehen und es kann den ganzen Tag über vereinzelt zu Regen kommen. Besonders Nachmittags zwischen 14-17 Uhr steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf 80 Prozent. Die Temperatur soll angenehme 21 Grad nicht übersteigen.

Samstag 03.08.2019:

Am letzten Tag des Open-Airs sorgen Höchsttemperaturen von 23 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 Prozent dafür, dass zumindest die letzten Bands im Trockenen gefeiert und das Festivalwochenende gebührend verabschiedet werden können. Da kann man wohl auch über die Wolkendecke hinwegsehen, die den ganzen Tag nicht vom Himmel weichen soll.

Sonntag 04.08.2019:

Am Abreisetag bleibt es trocken. Temperaturen von bis zu 20 Grad, die durchgängig von Wolken begleitet werden, sorgen dafür, dass Ihr beim Packen nicht allzu sehr ins Schwitzen kommt.

Für alle Daheimgebliebenen

Auch dieses Jahr können einige Auftritte vom W:O:A über Smartphone, PC oder Smart-TV kostenlos gestreamt werden.

Telekoms MagentaMusik 360

Ab Donnerstag um 14.30 Uhr bietet die Telekom einen Live-Stream über ihre Website, die Android und iOS App „MagentaMusik 360“ oder auch über die IPTV-Plattform „MagentaTV“. Dort können fast alle Konzerte der Hauptbühnen „Faster“ und „Harder“ verfolgt werden. Sogar im 360°-Format lassen sich die Acts betrachten. Folgende Bands stehen laut Telekom schon fest:

Donnerstag, 01. August 2019

14:30 – 15:30 Skyline

15:45 – 16:45 Beyond the Black

17:00 – 18:15 Krokus

18:30 – 19:45 Hammerfall

20:00 – 21:30 Airbourne

22:00 – 00:00 Sabaton

Freitag, 02. August 2019

14:15 – 15:15 Cradle of Filth

15:25 – 16:25 Black Stone Cherry

16:35 – 17:50 Body Count feat. ICE-T

18:00 – 19:15 Anthrax

19:30 – 20:45 Within Temptation

21:00 – 22:30 Demons & Wizards

00:30 – 01:45 Opeth

02:00 – 03:00 Hämatom

Samstag, 03. August 2019

14:30 – 15:30 Battle Beast

15:45 – 17:00 Of Mice & Men

17:15 – 18:30 Prophets of Rage

18:45 – 20:15 Bullet for my Valentine

20:30 – 21:45 Powerwolf

21:50 – 21:57 30 Jahre Show

22:00 – 23:45 Parkway Drive

00:00 – 01:30 TBC

01:40 – 02:55 Rage & Orchestra

3Sat

Am Samstag (03. August), dem letzten offiziellen Festivaltag, überträgt auch der Fernsehsender 3Sat ab 20.15 Uhr Konzerte von den Hauptbühnen live. Zu den zu dieser Zeit spielenden Bands gehören Demons & Wizards, Opeth, Slayer, Hämatom, Meshuggah und D-A-D.

Nachträglich könnt Ihr Euch Konzertausschnitte über den offiziellen YouTube-Account von Wacken anschauen. Auch im VoD-Dienst „Megathek“ der Telekom sollen einige Auftritte nach dem Festival zur Verfügung stehen.