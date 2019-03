Warum Tame Impala nicht das Zeug zum Festival-Headliner haben

Anfang Dezember 2018 bestätigte das deutsche Zwillingsfestival Hurricane und Southside Tame Impala als einen von sechs (6!) Headlinern. Die Überraschung war groß, hatte es Kevin Parkers Psychedelia-Band bei einem der größten Festivals Europas in den erlauchten Kreis der Bands geschafft, die von ganz oben vom Plakat grüßen.

Das Erstaunen wuchs noch weiter, als das legendäre und prestigeträchtige kalifornische Coachella Festival sein Line-up 2019 bekanntgab und Tame Impala als Headliner des zweiten Festivaltags in dicken Lettern präsentierte.

ME-Autor Dominik Sliskovic erklärt euch im Folgenden, warum er Tame Impalas Headliner-Beförderung für verfrüht hält.

Kooperation

Contra: Seit wann legitimieren 4.000er-Hallen ein Headliner-Booking bei einem Major-Festival?

Im Herbst vor dem Release ihres neuen Albums …LIKE CLOCKWORK machte QOTSA-Vorsteher Josh Homme seinen Bookern eine Ansage: Wenn seine Band im Sommer Festivals spielt, dann nur als Headliner. Hommes kolossales Ego wollte nach 15 Jahren des Sich-den-Arsch-Abtourens endlich auch für alle ersichtlich zur Oberklasse des Rock-Rummels gehören. Das Zwillingsfestival Hurricane und Southside griff zu und war damit eines der ersten Major-Festivals, das Queens Of The Stone Age eine Bühne als Headliner gab. Dass die Band zwei Jahre zuvor ihre bis dahin letzten Deutschland-Konzerte vor nicht mehr als 2.000 Besuchern spielte? Geschenkt – dachten sich wohl zumindest die Festivalbooker. Eine kapitale Fehleinschätzung, wie das relativ schlecht besuchte Hurricane-Set QOTSAs im Sommer 2013 zeigte.

Wofür diese Anekdote zum Einstieg? Nun, aus zwei Gründen. Erstens: Festivals müssen auch mal etwas wagen. Sich ihre eigenen Headliner formen.

Das ist lobenswert in einem Festivalkosmos, der weltweit von einem guten Dutzend Bands beherrscht wird und dessen Eintönigkeit nur durch wenige lokale Sonderlinge gebrochen wird (warum bucht man in Deutschland eigentlich noch ernsthaft Billy Talent als Headliner?!). Einige Festivals können ihr Risiko, dass sie durch neue Headliner-Bookings eingehen, relativ gut minimieren, da sie sich über Jahre ein offenes, für Neuerungen empfängliches Publikum aufgebaut haben (zu nennen seien etwa das Primavera Sound oder das Øya Festivalen). Andere Open Airs haben schlichtweg die Kohle und die öffentliche Strahlkraft, Namen on the top of the bill zu packen, die dort eigentlich niemals erwartet worden wären (zu nennen sei etwa das Glastonbury, das als erstes traditionell rocklastiges Festival mit Jay-Z einen Rapper als Headliner buchte).

Andererseits, und damit kommen wir zum zweiten Grund, sind insbesondere Major-Festivals, wie das Hurricane und Southside, äußerst behäbige Riesen, die ihr Publikum längst damit generieren, dass sie ihnen Jahr um Jahr die gleiche stabile Party bieten können. Und was kann ein Gewöhnungsmensch am wenigsten leiden? Eben. Veränderungen. Und eine solche ist es, Tame Impala als Headliner zu installieren.

Dazu kommt, dass Tame Impala, ebenso wie QOTSA vor sechs Jahren, ein perspektivisches Booking ist. Tame Impalas letzte deutsche Solo-Konzerte fanden im Kölner Palladium und der Columbiahalle Berlin statt. Kapazität jeweils: 4.000 Besucher. Wahrlich keine kleinen Clubs mehr, aber schon rein rechnerisch ist es wahrscheinlicher, dass sich auf 1 Million beziehungsweise 4 Millionen Stadtbewohner 4.000 Fans psychedelischer Rock’n’Pop-Musik finden als, sagen wir, 20.000 Besucher eines 80.000er-Festivals, die sich für eine eineinhalbstündige Fuzz-Gitarren-Beschallung entscheiden.

In den USA, wo Tame Impala im Sommer 2016 eines ihrer letzten Solo-Konzerte im immerhin gut 9.500 Menschen fassenden Red Rocks Amphitheatre in Colorado spielten, werden sie im Frühjahr das 125.000er-Festival Coachella headlinen – wobei sie dort gar nicht die erste Wahl waren und auch nur wegen der Initiative eines guten, einflussreichen Freunds überhaupt in der Top-Position Platz nehmen konnten: Eigentlich war Justin Timberlake als Headliner gebucht, musste aufgrund anderer vertraglicher Verpflichtungen dann jedoch doch auf den prestigeträchtigen Auftritt verzichten, tat jedoch seinem guten Buddy Kevin Parker noch den Gefallen, ihn als Ersatz-Headliner zu empfehlen. Solche Freunde hat man doch gerne.

Nun lässt sich natürlich sagen, dass die bisherige Argumentation vor allem vergangenheitsgewandt ist und Kevin Parker sich seit dem aktuellsten Tame-Impala-Album, CURRENTS, als Musiker und Produzent stark profiliert hat und damit das Interesse auf das kommende Album Tame Impalas auch gesteigert wurde. Das mag zwar alles stimmen: Kevin Parker hat in den vergangenen Jahren Lady Gaga und Travis Scott, Asap Rocky und Kanye West produziert. Aber mal ganz ernsthaft: Welcher Festivalbesucher liest sich die Liner Notes eines Tracks von einem der genannten Künstler durch und denkt sich dann: „Mensch, jetzt frage ich mich aber, was der Produzent sonst so für Musik macht.“ Die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet natürlich: nicht viele. Und so ist das Booking Tame Impalas als Headliner vor allem eben ein großes Wagnis. Denn, was ist, wenn das kommende Album ein absoluter Graus ist? Was ist, wenn Kevin Parker auf den kleinen Radiohit „The Less I Know The Better“ nichts auch nur annähernd Massentaugliches liefern kann? Headliner brauchen music for the masses, sonst gehen sie unter. Portishead, 2011 Co-Headliner beim Hurricane, können davon ein Lied singen.