München, wir sind immer noch ganz aus dem Häuschen! Der Auftakt der diesjährigen MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow war grandios und wir haben schon wieder extrem viel Lust auf das nächste Event in Hamburg. Doch dazu später mehr, zuerst einmal gibt es hier für Euch noch zwei frische Videos aus München.

Auch interessant So war es bei der MUSIKEXPRESS Klubtour in München: Abriss im Zeichen des Technos Klubtour-Moderatorin Uli Brase hat die Herren Maxim von Terentieff, DJ Hell und zuletzt auch Juan Atkins aus Detroit zum Gespräch geladen. Im ersten Video dreht sich alles um DJ Hell und seine Rituale kurz vor der Show. Also jene Minuten, kurz bevor es hinters DJ-Pult geht. Worauf bereitet er sich da vor, was muss auf jeden Fall noch gemacht werden, bevor die Show beginnt? Erfahrt es bei uns im Video.

Das macht DJ Hell vor seinen Shows

Für das zweite Video hat Uli Brase die drei DJs zu ihren drei Geheimwaffen befragt. Was ist der ideale Song, um die Crowd zum Ausflippen zu bringen, womit startet man den Abend am besten und was ist der optimale Rausschmeißer-Song? Das und noch viel mehr könnt Ihr in unserem zweiten Video erfahren.

Die 3 Geheimwaffen von DJs

Nächster Halt: Hamburg!

Weiter geht die MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow am 30. September 2017 in Hamburg. Im Mojo Club werden Bonaparte und Fotos für gute Stimmung sorgen. Karten gibt es für 20 EUR zzgl. VVK-Gebühr. Und ein paar Tage später geht es dann auch schon in Rostock weiter.

Hier die kommenden Termine im Überblick:

30. September, Hamburg:

Wo? Mojo Club

Mojo Club Wer? BONAPARTE, FOTOS

Wie viel? 20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

02. Oktober, Rostock:

Wo? Mau Club

Mau Club Wer? DRANGSAL, LEA PORCELAIN, DER RINGER

Wie viel? 18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

06. Oktober, Berlin:

Wo? Bi Nuu

Bi Nuu Wer? AUDIO88 & YASSIN, MÄDNESS & DÖLL, T9 (TORKY TORK & DOZ9),

AFTERSHOWPARTY: CUTCANNIBALZ, TORKY TORK

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

20. Oktober, Köln:

Wo? Bogen 2

Bogen 2 Wer? MC BOMBER, VEEDEL KAZTRO,

AFTERSHOWPARTY: DJ MIGHTY MONCH (187 STRASSENBANDE),

PHIL PHADER, DER SCHÖNE BRANKO

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr außerdem auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour