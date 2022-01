Wolf Alice verschieben Deutschland-Tour 2022 – hier die neuen Termine

Eigentlich wollten Wolf Alice aus London im Februar mit ihrem aktuellen Album BLUE WEEKEND auf Deutschland-Tour kommen. Keine Überraschung: Wegen der anhaltenden Coronapandemie werden die Termine verschoben und sollen nun im November nahgeholt werden. Präsentiert vom Musikexpress.

Wolf Alices neue Konzerttermine 2022 — Musikexpress präsentiert:

ME-Autor André Boße schrieb über das aktuelle dritte Album von Wolf Alice:

Für ihn sind es besonders Ellie Rowsells Stimme und ihr Songwriting, die den Sound der Band auszeichnen:

„Der entscheidende Schlüssel ist Sängerin und Gitarristin Ellie Rowsell, die sehr viele Sachen beherrscht. Sie ist eine Storytellerin, die nah am Ohr die Geschichte „Delicious Things“ erzählt, einen Bericht von Sucht und Versuchung in Los Angeles. Rowsell erinnert in diesen Momenten an englische Pop-Könnerinnen wie Sarah Nixey von Black Box Recorder oder Sarah Cracknell von Saint Etienne. Ein Song später fliegt ihre Stimme bei „Lipstick On The Glass“ in die Register, in denen es Liz Fraser von den Cocteau Twins zur Beschreibung „Stimme Gottes“ gebracht hat.“