„Wormwood“-Trailer: Diese Netflix-Serie beleuchtet die CIA-Experimente mit LSD

Errol Morris ist zwar kein Vielfilmer, dafür einer der anerkanntesten Regisseure der vergangenen Jahrzehnte. Für seinen Dokumentarfilm „The Fog of War“ erhielt er 2004 den Oscar, bereits 1992 verlieh ihm die Jury in Sundance einen Preis. Nun begibt sich Morris in neue Gefilde und dreht eine Serie für Netflix. In „Wormwood“ geht in es sechs Episoden um die CIA und LSD.

In der Serie, die eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion sein soll, geht es konkret um den Fall Frank Rudolph Olson. Olsen war CIA-Mitarbeiter und stürzte sich 1953 aus dem Fenster. War es Suizid oder Mord? Die Frage ist bis heute nicht eindeutig geklärt, genausowenig wie ein Zusammenhang mit LSD-Experimenten des Geheimdienstes. In den 1950ern wollte das CIA die Wirkung der Droge erkunden, Olsen bekam anscheinend ohne sein Wissen LSD verabreicht und stand unter Beobachtung.

Die Serie startet am 15. Dezember auf Netflix, der erste Trailer ist nun erschienen: