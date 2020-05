Sasha: Heute bei #DaheimDabeiKonzerte

Seit seinem Hit „If You Believe“ 1998 gehört Sasha zu den profiliertesten deutschen Pop-Sängern und Entertainern. Der Musiker, als Sascha Schmitz in Soest geboren, begann seine Karriere mit einer Schulband und danach der Gruppe Junkfood, arbeitete dann als als Background-Sänger und nahm sein erstes Album, DEDICATED TO YOU, auf.