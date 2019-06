A Summer’s Tale 2019: Wir verlosen 1×2 Kombitickets für das Familien-Festival

Foto: Lotta Fotografie. All rights reserved.

Vom 01. bis zum 04. August 2019 findet wieder das Festival A Summer’s Tale in Luhmühlen statt. Zwischen Wäldern, Mooren und Birkenhainen finden sowohl Familien als auch Singles und Gruppen hier alles, was das Festivalbesucherherz begehrt: Konzerte abwechslungsreicher Interpreten, Lesungen, Workshops und Kinderaktivitäten. Auch für Leib und Wohl kulinarischer Liebhaber ist selbstverständlich gesorgt.

A Summer’s Tale 2019: Programm

Eine Übersicht über das komplette Programm gibt es auf der Festival-Website.

Konzerte

ZAZ | Elbow | Suede | Michael Kiwanuka | Maximo Park| Tina Dico | Kate Nash | Xavier Rudd | Dermot Kennedy | Faber | Lee Fields & The Expressions | The Charlatans | Die Höchste Eisenbahn | Mogli | Wingenfelder | Mine | Joan As Policewoman | Die Goldenen Zitronen | Die Nerven | Whitney | ClickClickDecker | Helgen | Steiner & Madleina | Rayland Baxter | Trixie Whitley | Cat Clyde | Jerry Williams | Meadows | Matze Rossi | Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shows & Performances

11Freunde – Live | Nagel mit Köpfen | Tiere streicheln Menschen | Poetry Slam | Sarah Bosetti | Zwei auf’m Bagger | Hamburger Kneipenchor | Hansemädchen

Lesungen

Ronja von Rönne | John Niven | Guilia Becker | Anja Rützel | Jens Eisel

Familie

Bummelkasten | D!e Gäng | Rabauken & Trompeten | Zirkus Yoga für Kids | Family Yoga | Karate für Kids | Kindertanz | Zwergstadt Spielmobil | Song Workshop mit Rabauken & Trompteten | Zeit Leo Festival Zelt

Workshops und Activities

Drum Circle | Hot Shots | Wein mit allen Sinnen | Entscheide dich. Richtig. | Feetup Yoga | Vinyasa Yoga | Yin Yoga | Handstand Workshop | Acro Yoga | Thai Massage Workshop | Meditation | Hatha Yoga | Männer Yoga | Karate für Erwachsene | Swing Workshop | Northern Soul Dancing | Electro Swing Workshop | Seedballs | Posterkrauts Siebdruckaustellung | Woodworking | Kanufahren | Elefant Walk

Specials

Zuhör Kiosk „Das Ohr“ | Ein Deutsches Klassenzimmer | Zu Fuß durch ein gespaltenes Land | Citizen Science | A Global Mess | Digital Arbeiten im Grünen | Grenzen sind relativ | Kaffee mit Käuzchen | Nix als Klettern im Kopf

Adresse

Eventpark Luhmühlen

Westergellerser Heide 1

21394 Westergellersen

Ticketverlosung

Wir verlosen Karten für das A Summer’s Tale 2019. Und zwar:

1x 2 Kombitickets

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Von wann bis wann findet das A Summer’s Tale in diesem Jahr statt?

