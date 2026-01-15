Erklärung zur Barrierefreiheit

Wir, die Mediahouse Berlin GmbH, sind bemüht unsere Webseite für jeden zugänglich zu machen – unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder technischen Hilfsmitteln. Wir begreifen Barrierefreiheit nicht nur als rechtliche Anforderung, sondern als dauerhaften Anspruch an unsere Produkte.

Nachfolgend möchten wir erläutern, wie wir die Barrierefreiheit auf unserer Webseite umgesetzt haben. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Webseite www.musikexpress.de

Verbraucherinformationen nach Art. 246 EGBGB

Mediahouse Berlin GmbH

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Vertreten durch die Geschäftsführung: Petra Kalb, Michael Reiner

Telefon: +49 (0) 30 3 08 81 88 – 0

E-Mail: info@mediahouse-berlin.de

Folgende Dienstleistung erbringen wir über die Webseite www.musikexpress.de

Über unsere Webseite www.musikexpress.de informieren wir Leserinnen und Leser über aktuelle Entwicklungen der Popkultur in all ihrer Vielfalt. Seit über 50 Jahren berichten wir über Newcomerinnen und Newcomer, Trends und etablierte Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Musikgenres wie Electro, Indie, Rap und Pop sowie über Themen aus Film, Serien, Mode, Lifestyle und aktuelle kulturelle Phänomene.

Ziel der Webseite ist es, allen Menschen einen umfassenden Überblick über die aktuelle Popkultur und deren identitätsstiftende Wirkung zu bieten.

Folgende Anforderungen zur Barrierefreiheit gelten:

Für diese Webseite gelten die Anforderungen aus dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) sowie die entsprechende Verordnung über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV).

Wie erfüllen wir die Anforderungen zur Barrierefreiheit:

Um die Barrierefreiheit auf dieser Webseite zu gewährleisten, erfüllen wir – soweit möglich – die wesentlichen Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in der Version 2.2 mit der Konformitätsstufe A und AA. Dadurch wollen wir unser Angebot möglichst allen Menschen zugänglich und barrierefrei bereitstellen.

Daher haben wir auf unserer Webseite die vier Grundprinzipien der Barrierefreiheit umgesetzt, die Wahrnehmbarkeit, die Bedienbarkeit, die Verständlichkeit und die Robustheit.

Dies umfasst Folgendes:

Wahrnehmbarkeit:

Eindeutige Farbwahl

Ausreichende Kontraste

Skalierbarkeit der Webseite

Einfach wahrnehmbare Schriftarten & Layouts

Bilder mit Alternativtexten

Screenreader-Kompatibilität

Bedienbarkeit

Vollständige Tastaturbedienbarkeit der Webseite

Ermöglichung der Navigation mit Tabulator

Großzügige Klickflächen

Verständlichkeit

Verwendung von leichter Sprache, soweit möglich

Einfacher Aufbau der Webseite

Intuitive Navigation

Klare Menüpunkte

Vermeidung von Fehlern durch eine Korrekturmöglichkeit bei Eingaben

Robustheit

Formulare sind technisch bedienbar, auslesbar und haben eine klare Struktur

Die Anzeige der Webseite ist auf verschiedenen Plattformen möglich/Skalierbarkeit

Die Webseite ist mit Assistenzsoftware kompatibel und vollständig bedienbar

Wir sind uns bewusst, dass bestimmte Bereiche unseres Webangebots (z. B. Werbeeinbindungen oder Social-Media-Embeds) derzeit noch Barrieren aufweisen können. Dabei handelt es sich vor allem um eingebundene Inhalte externer Dienstleister. Wir arbeiten aber mit den jeweiligen Partnern an Lösungen, damit auch diese Inhalte in naher Zukunft vollständig barrierefrei und somit für alle Menschen zugänglich sind.

Feedback und Kontakt zum Thema

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Wenn Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@mediahouse-berlin.de.

Die zuständige Marktüberwachungsbehörde

Zuständig ist die Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF) in Magdeburg (Sachsen-Anhalt).

Anschrift:

MLBF

c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt

Postfach 39 11 55

39135 Magdeburg

Telefon: 0391 567 6970

E-Mail: MLBF@ms.sachsen-anhalt.de

Diese Erklärung wurde am 14. Januar 2026 erstellt. Grundlage war eine Selbstbewertung unter Berücksichtigung der geltenden internationalen Standards für barrierefreie Webinhalte.

Diese Erklärung wird jährlich überprüft und bei technischen Änderungen der Dienstleistung angepasst.