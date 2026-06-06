Team Dresch

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19.09.26

Team Dresch live in Bern
Festival
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20.09.26

Team Dresch live in Mainz
Schon Schön
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21.09.26

Team Dresch live in Oberhausen
Druckluft
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22.09.26

Team Dresch live in Berlin
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24.09.26

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25.09.26

Team Dresch live in Karlsruhe
Alte Hackerei
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26.09.26

Team Dresch live in Köln
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27.09.26

Team Dresch live in Hamburg
Betty, Hamburg
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