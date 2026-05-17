The Rumours

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19.05.26

The Rumours live in Oberhausen
Druckluft
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20.05.26

The Rumours live in Freiburg
Slow Club
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21.05.26

The Rumours live in Saarbrücken
Tante Anna
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22.05.26

The Rumours live in München
Giesinger Bahnhof
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23.05.26

The Rumours live in Erfurt
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The Rumours live in Bochum
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The Rumours live in Mannheim
Alter
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04.06.26

The Rumours live in Berlin
Wild At Heart
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