Authentisch, roh, rebellisch – Shaboozey & Jack Daniel’s auf gemeinsamer Mission

Der US-amerikanische Künstler Shaboozey macht gemeinsame Sache mit der legendären Marke Jack Daniel’s – das passt perfekt, nicht nur, weil er die weltbekannte Marke in einem seiner großen Hits verewigte.

Shaboozey (eigentlich Collins Obinna Chibueze, geboren am 9. Mai 1995) ist ein amerikanischer Sänger, Songwriter, Rapper und Produzent. Sein Sound vereint Hip-Hop, Country, Rock und Americana. Kreativität, Abenteuerlust und Rebellion – das sind auch Tugenden, die die im Rock’n’Roll ebenfalls legendäre US-Marke verkörpert.

2024 gelang dem aus Virginia stammenden Künstler der Sprung in den Mainstream. Er arbeitete mit US-Superstar Beyoncé an zwei Tracks – zu hören auf ihrem Mega-Erfolg „Cowboy Carter“. Auch mit seiner eigenen Musik läuft es prächtig: Mit „A Bar Song (Tipsy)“ stand er 19 Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100 und kommt mittlerweile auf über 950 Millionen Streams. Zeilen wie „Someone pour me up a double shot of whiskey / They know me and Jack Daniel’s got a history“ unterstreichen die Verbindung zwischen ihm und der traditionsreichen Whiskey-Marke – nicht nur als Referenz, sondern als Haltung.

Diese kreative Partnerschaft wird im Frühjahr 2025 gebührend gefeiert – und zwar mit einer Europa-Tour. In Deutschland stehen zwei Termine auf dem Plan: Am 8. März in Köln und am 9. März in Berlin bringt Shaboozey seine Mischung aus rohem Sound und mitreißender Performance live auf die Bühne.

Ein Soundtrack für Individualität

Jack Daniel’s war schon immer mehr als nur eine Marke – es war ein Symbol für Musiker unterschiedlichster Genres, ob Country, Rock, Rap oder Reggaeton. Die Flasche mit dem ikonischen Label tauchte hinter, vor und auf der Bühne auf und wurde zum Begleiter vieler unvergesslicher musikalischer Momente. Es ist eine Verbindung, die über Jahrzehnte gewachsen ist und sich immer wieder neu definiert.

Mit Shaboozey setzt sich diese ikonische Geschichte fort. Es geht nicht um ein Sponsoring, sondern um eine kreative Allianz – ein gemeinsamer Ausdruck von Authentizität und Eigenständigkeit. Die Musik erzählt ihre eigenen Geschichten, die Marke steht im Hintergrund – aber als konstanter Begleiter eines Lebensgefühls, das sich nicht in Regeln pressen lässt.

Shaboozey live in Köln: Ein einzigartiger Abend

Am 8. März 2025 lud Shaboozey zum Konzert ins Kölner Theater am Tanzbrunnen. Schon beim Reinkommen war klar: Das hier wird kein normales Konzert – es fühlte sich mehr nach einer Country-Party mitten in Köln an. Überall sah man Cowboyhüte, Boots und Western-Style-Outfits. Jack Daniel’s ging über die Tresen, und die Atmosphäre war locker, herzlich und voller Energie.

Als Shaboozey die Bühne betrat, war das Publikum sofort dabei. Die Leute waren textsicher, sangen lautstark mit und feierten seine Songs ausgelassen. Besonders cool: Er wirkte total nahbar, winkte den ersten Reihen immer wieder zu und suchte den Blickkontakt – das gab dem Ganzen eine besondere, persönliche Note.

Der letzte Song wurde dann zum absoluten Highlight: Alle Handys waren oben, die Menge feierte, und weil’s so gut ankam, spielte er ihn einfach nochmal. Beim zweiten Mal überließen die Männer den Frauen die Bühne – und wir haben jede Zeile gefeiert. Dazu wird auch noch ein Reel vom Konzert folgen.