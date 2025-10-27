LISTEN TO BERLIN: AWARDS, 2025 – Wählt den besten Song eines Berliner Acts!

Berlin stimmt ab: Vom 27. Oktober bis 6. November 2025 entscheidet das Publikum, welcher Track den Titel „Bester Song eines Berliner Acts“ verdient – bei den Listen to Berlin Awards 2025.

Die Awards feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen – und zeigen einmal mehr, wie vielfältig und mutig die Musikszene der Hauptstadt klingt.

Hinter der Initiative stehen die Berlin Music Commission, 100.6 FluxFM und der Musikexpress, die gemeinsam zum Mitmachen aufrufen.

Neun ausgewählte Artists stehen zur Wahl – nominiert von Berliner Musikprofis aus Medien und Szene.

🎧 Die Shortlist 2025

Balbina – „Zwischen 2 Welten“ | Art-Pop, sprachbewusst & filmisch | Nominiert von Andreas Borcholte (DER SPIEGEL)

Bella Wakame – „shades of nambei“ | Percussion & Modular, großartige Elektronik | Nominiert von Stephanie Grimm (taz)

Ebow – „Müde“ | Prägnante Rap-Stimme, intime Beobachtung | Nominiert von Hella Wittenberg (Musikexpress)

LIYO – „Narzisst und Marxist“ | Indie-Pop mit Biss | Nominiert von Jacek Slaski (TipBerlin)

Lisa Harres ft. Ralph Heidel – „Melted Being“ | Zwischen Komposition und Club | Nominiert von Melanie Gollin & Rosalie Ernst (Zwischen Zwei und Vier)

liska – „Hungerspiele“ | Radikal offener Pop mit Tiefgang | Nominiert von Silvia Silko (Tagesspiegel)

Madanii – „Dast“ | Avant-Pop / Alt-R&B / Trap | Nominiert von Jonathan Lüders (100.6 FluxFM)

RAPK – „Scherbenland“ | Kreuzberg-Crew mit Wucht | Nominiert von Tobias Wilinski (ThemaTakt)

TAM & Nomé – „Trip“ | Selbstwert statt Pose | Nominiert von Annett Scheffel (Die Zeit, SZ, Musikexpress)

💬 Jetzt abstimmen

Hier zählt kein Streaming-Algorithmus, sondern Resonanz: Welcher Track trifft 2025 den Ton dieser Stadt?

Bis zum 6. November können Musikfans ihre Stimme abgeben auf

👉 listen-to-berlin.de/bester-song

🎤 Preisverleihung & Live-Show

Die Preisverleihung der Listen to Berlin Awards findet am 11. November 2025 im Kesselhaus der Kulturbrauerei statt – moderiert von Diona Bathily und MC Fitti.

Auf der Bühne stehen Charlotte Colace, Headjet, Lyhre und Puppetmastaz.

Der Abend markiert zugleich den Auftakt der Most Wanted: Music (MW:M) – der Berliner Musikkonferenz, die vom 11. bis 13. November das Zusammenspiel von Szene, Wirtschaft und Technologie beleuchtet.

🚀 MW:M Live & Konferenz

Über 150 Speaker in 90 Sessions diskutieren Zukunftsthemen von AI&R bis Nachhaltigkeit.

MW:M Live (12.–13. November) präsentiert über 30 Acts aus Berlin, Deutschland und Europa – ergänzt durch die MW:M Live Artist Academy und Listen to Berlin: Youth.

🎶 Zehn Jahre Berliner Klangvielfalt

Zehn Jahre Listen to Berlin Awards bedeuten zehn Jahre Musik jenseits von Hypes – mit Fokus auf Haltung, Klangexperiment und die kreative Energie dieser Stadt.

Berlin bleibt Labor und Resonanzraum: Pop als offener Entwurf, der sich ständig neu erfindet.