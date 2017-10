„Black Panther“-Trailer: Marvel macht einen großen Schritt nach vorn

2018 startet mit „The Avengers: Infinity War“ der bisher wohl größte Film der Marvel-Studios. Allerdings kommt am 15. Februar bereits eine Comic-Verfilmung aus dem Hause Marvel in die Kinos, die dem Großprojekt Konkurrenz um den Titel „Most Wanted“ machen wird. Es handelt sich um „Black Panther“, der zumindest in den ersten Szenen mit einem frische Setting und einem luxuriösen Cast aufwartet.

Chadwick Boseman spielt den Helden Black Panther, der König der fiktiven Nation Wakanda ist und zugleich im Kampfanzug gegen Schurken und innenpolitische Rivalen kämpft. Dazu gesellen sich Martin Freeman, Andy Serkis, Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o und Michael B. Jordan. Daniel Kaluuya, der seit dem Horrorfilm „Get Out“ ein Shootingstar ist, wird ebenfalls in einer Nebenrolle zu sehen sein. Marvel betritt für sich selbst Neuland: Im Kino ist „Black Panther“ der erste schwarze Superheld, der seinen eigenen Film bekommt.

Gedreht wurde der Film von Ryan Coogler, der durch das Drama „Fruitvale Station“ zum Indie-Liebling wurde und zuletzt mit „Creed“ die Rocky-Reihe sanierte. Coogler ist er 31 Jahre alt und bisher der jüngste Regisseur eines Marvel-Films. Und er hat einen verdammt guten Musikgeschmack, wie Ihr dem neuen Trailer zum Film entnehmen könnt: