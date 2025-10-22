Blind Date mit Wu-Tang Clan: „Habe ich gerade ernsthaft gefragt, ob Kurt Cobain auf Deutsch singt?

Die besten US-Rap-Alben der 90er: Der Wu-Tang Clan trotzt dem Trend

Wir trafen RZA & Mathematics zum Gespräch. Mit den beiden ging es vor allem um die Musik der anderen – auch über HipHop hinaus.

In welchem Zimmer RZA und Mathematics ihre Interviews geben, lässt sich schon vom Hotelflur aus erahnen: Durch eine Tür am Ende das Ganges schallen Pianoklänge. RZA, natürlich mit Sonnenbrille, und Mathematics toben sich am Flügel aus, während sie uns schon erwarten.

Was wir ihnen mitgebracht haben? Die Musik der anderen. Gefragt ist: Ihre Meinung zum Gehörten. Los geht es!

St. Vincent – Los Ageless

Mathematics: Ich muss an Florida in den 80ern denken.

RZA: Das entspricht nicht ganz meinem Geschmack. Aber in einem verqualmten Club mit Joint in der Hand würde ich es vielleicht genießen. Eins muss man sagen: gute Aufnahme! Ist das eine 606?

Mathematics: Ich würde eher sagen 707 oder 808. Knallt ganz schön.

Kamasi Washington – Truth

Mathematics: Wunderschön!

RZA: Ja, aber ich erkenne es leider nicht.

Mathematics: Das Stück ist von Kamasi Washingtons neuer EP.

RZA: Klingt ein wenig wie etwas, das A Tribe Called Quest gerne gesampelt hätten.

Kamasi Washington arbeitet auch mit Rappern wie Kendrick Lamar zusammen. Spürt ihr eine neue Welle des jazzigen HipHop auf uns zukommen?

RZA: Der Jazz war ja im HipHop schon immer präsent, und das hört man bei Leuten wie Kendrick Lamar und Chance The Rapper wieder sehr deutlich. Als Musiker will man sich ja weiterentwickeln. Und dem Jazz liegt eine sehr vorwärtsgewandte Einstellung zugrunde.

Nirvana – All Apologies (Unplugged)

RZA: Das erinnert etwas an Southern Rock.



Mathematics: Ich höre Bruce Springsteen und Bob Dylan raus.



RZA: Schöne Stimme. Singt er auf Englisch oder Deutsch?



Englisch. Das ist Kurt Cobain.



RZA: Oh Gott, warum habe ich das denn jetzt nicht erkannt?



Nirvanas Unplugged- Konzert wurde nur wenige Tage nach der Veröffentlichung eures Debütalbums aufgenommen.



RZA: Wir haben damals einen Großteil der aktuellen Musik verpasst, weil wir so viel auf Tour waren. Ich habe erst vor zehn Jahren angefangen, mich mit Cobains Werk vertraut zu machen. Wir haben dann ja manchmal auch „Smells Like Teen Spirit“ bei Wu-Tang-Konzerten gespielt. Aber ich bin häufig spät dran bei wichtiger Musik. Habe ich gerade ernsthaft gefragt, ob er auf Deutsch singt?

Rin – Bros

RZA: Wer ist das? Es klingt sehr nach dem amerikanischen Flow, der gerade in Mode ist.

Rin, ein deutscher Rapper.

RZA: Ich mag den Vibe. Sehr elektronisch, man spürt den Einfluss von Lil Uzi Vert und Rae Sremmurd. Ist der erfolgreich?

Ja.

RZA: Ich finde es wichtig, dass jedes Land jemanden hat, der die Kultur vertritt und nach außen trägt. Ich glaube aber, man sollte die Grundlage dieser Musik nie vergessen und eine gute Balance hinkriegen.

RZA feat. Xavier Naidoo – I’ve Never Seen

Mathematics: Wer könnte das denn sein? Das kenn’ ich doch.



RZA: Da kommen auf jeden Fall schöne Erinnerungen hoch. Ich habe damals den halben Sommer in Deutschland verbracht und bin mit Xavier zu einigen seiner Konzerte gereist. So habe ich auch mal was anderes von Deutschland gesehen als nur Berlin und Hamburg. Er hat vor 20.000 Leuten gespielt, ich durfte auch auf die Bühne kommen. Ich habe so viel Liebe gespürt! Als ich diesen Song geschrieben habe, ist gerade sehr viel in meinem Leben passiert – und dann bin ich auf meine zukünftige Frau getroffen. Ich habe Xavier davon erzählt und ihn gebeten, meine Stimme zu sein. Ich kann nun mal nicht singen.

Habt ihr noch Kontakt?

RZA: Ja, wenn auch nicht viel. Tatsächlich haben wir erst vor sechs Wochen miteinander gesprochen. Wir planen gerade THE WORLD ACCORDING TO RZA PART TWO. Ich war gestern auch mit Kool Savas essen. Es ist schön zu sehen, wie sich die Jungs von damals entwickelt haben, auch Curse und Afrob.

Trettmann feat. Bonez MC & Raf Camora – Gottseidank

RZA: Aus welchem Jahr ist das?

Von 2017.

RZA: Ich meine, das irgendwo gehört zu haben. Weißt du, was verrückt ist? Als der Wu-Tang Clan zum ersten Mal nach Deutschland gekommen ist, war HipHop hier noch kaum präsent. Es gab ein paar Talente, es gab Graffiti, aber alles stand noch am Anfang. Heute seid ihr viel weiter. Die Rapper schaffen es sogar, das Deutsche nicht so harsch klingen zu lassen. Das liegt sicher daran, dass die neuen Generationen schon mit HipHop aufgewachsen sind und nicht erst bei null anfangen müssen. Das hier könntest du auf Jamaika spielen, und die Leute würden sich wohlfühlen. Was HipHop angeht, müsst ihr nichts mehr importieren. Ihr könnt ab jetzt exportieren.

Solange – F.U.B.U.

RZA: Ist das Beyoncé oder Solange?

Solange.

RZA: Meine Tochter liebt dieses Lied. LEMONADE war ein tolles Album, aber es war nur ein Vorspiel für dieses hier. Solange war immer etwas bodenständiger, und Beyoncé die Diva. Ich habe das Gefühl, dass sie sich auf ihren letzten Alben angenähert und gegenseitig beeinflusst haben. Deswegen war ich mir am Anfang auch nicht so sicher. Die beiden sind fast wie eine Einheit für die Popmusik. So viel Talent aus einem Haushalt!

Mathematics: Fast wie bei den Jacksons.

RZA: Solange singt, dieser Song sei „for us“. Selbst so bekannte Künstler wie sie behandeln immer noch die alltäglichen Schwierigkeiten im Leben schwarzer Leute. Es gibt so viele Menschen, die unter Rassismus leiden. Vielleicht nicht gerade wir, weil wir nicht in Armut leben. Solange muss auch nie wieder einen Teller waschen, wenn sie nicht will. Aber diesen Schmerz vergisst man nicht. Genauso wenig wie den Entschluss, sich dagegen aufzulehnen.

