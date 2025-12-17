90 Prozent Rotten Tomatoes – warum Netflix „Boots“ trotzdem absetzt

Trotz Bestnoten beendet Netflix „Boots“ nach nur einer Staffel. Die überraschende Entscheidung betrifft auch bereits verlängerte Verträge.

Die erste Staffel von „Boots“ erreichte auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes eine Zustimmungsrate von 90 Prozent bei professionellen Kritiker:innen. Zudem platzierte sich die Serie vier Wochen lang in den internen Netflix-Top-10. Diese Kennzahlen ließen zunächst auf eine Fortsetzung schließen. Wie das Branchenmagazin „Deadline“ aber nun berichtet, wird die Serie dennoch nicht fortgeführt. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass das Produktionsstudio Sony Pictures Television bereits im August 2025 Verträge mit mehreren Darsteller:innen verlängert hatte, was üblicherweise auf geplante weitere Staffeln hindeutet.

Schluss bei Netflix, aber geht es woanders weiter?

Die Serie basiert auf den Memoiren „The Pink Marine“ von Greg Cope White. Die Handlung folgt dem homosexuellen Cameron Cope (Miles Heizer) und seinem besten Freund Ray McAffey (Liam Oh), die sich gemeinsam beim US Marine Corps melden. Die Story ist in den 1990er-Jahren angesiedelt, als Homosexualität im US-Militär noch unter Strafe stand. Das Thema in Serienform stieß auf großes Interesse. Und doch wird es nicht weitergehen.

Plus: Eine Fortsetzung von „Boots“ bei einem anderen Anbieter gilt ebenfalls als unwahrscheinlich. Die Exklusivitätsvereinbarungen von Netflix erschweren es externen Produktionsstudios erheblich, abgesetzte Serien an andere Plattformen zu lizenzieren oder dort weiterzuentwickeln.

Lange Produktionsgeschichte mit Unterbrechungen

Die Produktionsgeschichte von „Boots“ erstreckte sich über einen längeren Zeitraum: Im Mai 2023 erhielt das Projekt die Produktionsfreigabe. Die Dreharbeiten begannen im Sommer 2023, wurden jedoch nach einer Woche aufgrund der Hollywood-Streiks unterbrochen. Im März 2024 wurde die Produktion wieder aufgenommen und im August 2024 abgeschlossen. Der konkrete Starttermin wurde erst etwa ein Jahr nach Drehschluss festgelegt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Serien mit vorzeitigem Ende trotz Kritikerlobes

„Boots“ reiht sich damit in eine Liste von Serien ein, die trotz positiver Kritiken nach nur einer Staffel eingestellt wurden. Wie etwa: