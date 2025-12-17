90 Prozent Rotten Tomatoes – warum Netflix „Boots“ trotzdem absetzt

Netflix

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett. SOPA Images. All rights reserved.

Trotz Bestnoten beendet Netflix „Boots“ nach nur einer Staffel. Die überraschende Entscheidung betrifft auch bereits verlängerte Verträge.

Die erste Staffel von „Boots“ erreichte auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes eine Zustimmungsrate von 90 Prozent bei professionellen Kritiker:innen. Zudem platzierte sich die Serie vier Wochen lang in den internen Netflix-Top-10. Diese Kennzahlen ließen zunächst auf eine Fortsetzung schließen. Wie das Branchenmagazin „Deadline“ aber nun berichtet, wird die Serie dennoch nicht fortgeführt. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass das Produktionsstudio Sony Pictures Television bereits im August 2025 Verträge mit mehreren Darsteller:innen verlängert hatte, was üblicherweise auf geplante weitere Staffeln hindeutet.

Schluss bei Netflix, aber geht es woanders weiter?

Die Serie basiert auf den Memoiren „The Pink Marine“ von Greg Cope White. Die Handlung folgt dem homosexuellen Cameron Cope (Miles Heizer) und seinem besten Freund Ray McAffey (Liam Oh), die sich gemeinsam beim US Marine Corps melden. Die Story ist in den 1990er-Jahren angesiedelt, als Homosexualität im US-Militär noch unter Strafe stand. Das Thema in Serienform stieß auf großes Interesse. Und doch wird es nicht weitergehen.

Plus: Eine Fortsetzung von „Boots“ bei einem anderen Anbieter gilt ebenfalls als unwahrscheinlich. Die Exklusivitätsvereinbarungen von Netflix erschweren es externen Produktionsstudios erheblich, abgesetzte Serien an andere Plattformen zu lizenzieren oder dort weiterzuentwickeln.

Lange Produktionsgeschichte mit Unterbrechungen

Die Produktionsgeschichte von „Boots“ erstreckte sich über einen längeren Zeitraum: Im Mai 2023 erhielt das Projekt die Produktionsfreigabe. Die Dreharbeiten begannen im Sommer 2023, wurden jedoch nach einer Woche aufgrund der Hollywood-Streiks unterbrochen. Im März 2024 wurde die Produktion wieder aufgenommen und im August 2024 abgeschlossen. Der konkrete Starttermin wurde erst etwa ein Jahr nach Drehschluss festgelegt.

Weitere Serien mit vorzeitigem Ende trotz Kritikerlobes

„Boots“ reiht sich damit in eine Liste von Serien ein, die trotz positiver Kritiken nach nur einer Staffel eingestellt wurden. Wie etwa:

  • „1899“ (Netflix, 2022): Die Mystery-Serie der „Dark“-Schöpfer erreichte 76 Prozent auf Rotten Tomatoes, wurde jedoch nach einer Staffel beendet, obwohl die Geschichte auf mehrere Staffeln angelegt war.
  • „The Dark Crystal: Age of Resistance“ (Netflix, 2019): Die aufwendig produzierte Fantasy-Serie mit Puppentechnik erhielt 86 Prozent auf Rotten Tomatoes und gewann einen Emmy, wurde aber nicht verlängert.
  • „Archive 81“ (Netflix, 2022): Die Horror-Mystery-Serie kam auf 77 Prozent Kritiker:innenbewertung und platzierte sich in den Top-10, endete dennoch nach acht Episoden.
  • „I Am Not Okay with This“ (Netflix, 2020): Die Coming-of-Age-Serie mit übernatürlichen Elementen erreichte 91 Prozent auf Rotten Tomatoes, die geplante zweite Staffel wurde aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen.
  • „The Get Down“ (Netflix, 2016 bis 2017): Baz Luhrmanns kostspielige Serie über die Entstehung der Rap-Kultur in den 1970er-Jahren erhielt 87 Prozent positive Kritiken, war jedoch zu teuer für eine Fortsetzung.
  • „Firefly“ (Fox, 2002): Die Science-Fiction-Serie von Joss Whedon entwickelte sich trotz früher Absetzung zur Kultserie und brachte später einen Kinofilm hervor.
  • „Freaks and Geeks“ (NBC, 1999 bis 2000): Die Serie startete die Karrieren zahlreicher Hollywood-Stars und gilt heute als Kult, wurde damals jedoch nach 18 Episoden abgesetzt.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

