Death Cab For Cutie veröffentlichen Aufnahme ihrer allerersten Live-Show

Vor zwanzig Jahren spielten Death Cab for Cutie ihre erste Live-Show – im Haus eines Freundes in Bellingham, Washington, bei der lediglich 25 Leute zugegen waren. Es war der Samstag vor Thanksgiving 1997 und Ben Gibbard hatte vor kurzem ihr erstes Demo fertiggestellt. Anlässlich des Jubiläums haben Death Cab For Cutie die Aufnahme dieses ersten Minikonzerts nun veröffentlicht. Der Mitschnitt wurde von Gastgeber Trevor Adams auf einem Diktiergerät aufgenommen.

First Show, Acoustic at The Pacer House, Bellingham WA. 11/22/97 by Death Cab for Cutie

Benjamin Gibbard beschrieb den Abend fol­gen­der­ma­ßen: „Sprawled across couches and sitting cross-legged on the floor were 25 of our closest friends and fellow musicians. Everyone played acoustic or semi-acoustic with no PA. Trevor made and passed bowl after bowl of microwave popcorn because he was (and I assume still is) a great host.”

Jedoch dachte keiner daran, wohin dieser Abend führen könnte: „Keiner von uns dachte, dass wir eine Band gründen würden, noch gingen unsere Ambitionen für Death Cab For Cuties weit über diesen besonderen Abend hinaus. Wir dachten einfach, dass es Spaß machen würde, diese Songs für unsere Freunde zu spielen, bevor wir uns anderen Dingen zuwenden.”

Today marks the 20th anniversary of the first Death Cab for Cutie show. To commemorate the occasion, Ben unearthed the audio recording of the first show. Available on @Bandcamp w/ all of the band’s proceeds benefiting Seattle’s @aurora_commons. Listen: https://t.co/axyZeIYATv pic.twitter.com/adJ47zUvyE — Death Cab for Cutie (@dcfc) November 22, 2017

Alle Erlöse aus der Veröffentlichung gehen an die gemeinnützige Organisation „Aurora Commons” in Seattle.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichten Death Cab for Cuties bereits einen Facebook-Teaser für ihr neuntes Album, das 2018 erscheinen soll. Ihr aktuelles Album KINTSUGI erschien 2015.