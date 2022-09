Deutschland-Tour 2023: Das müsst Ihr zum Rammstein-Vorverkauf wissen

Olympiastadion im Doppelpack: Rammstein spielen 2023 insgesamt vier Konzerte in Deutschland, je zwei im Berliner Olympiastadion, je zwei im Münchener. Tickets gibt es schon ab der zweiten Septemberwoche 2022 zu haben. Hier haben wir für Euch alle Informationen gesammelt.

Der offizielle Vorverkauf startet am Donnerstag, 08.09.2022, exklusiv über eventim.com/rammstein. Wer Mitglied im Rammstein-Fanclub „LIFAD“ ist, kann auch schon von Dienstag, 06.09.2022, bis Mittwoch, 07.09.2022, Tickets erwerben. Diese sind aber limitiert. Jedes LIFAD-Mitglied kann höchstens zwei Tickets im Fanclub-Vorverkauf erhalten. Es gibt außerdem keine Garantie, dass es im Fanclub-Kontingent genug Tickets für jedes Mitglied gibt.

Pro Person kann man in Deutschland maximal sechs Karten pro Konzert kaufen. Tickets aus dem Fanclub-Vorverkauf sind dabei schon eingerechnet. Auch wichtig: In Deutschland sind alle Tickets personalisiert. Jedes Ticket berechtigt also nur die Person zum Eintritt, deren Name auf dem Ticket steht. Eine Weitergabe der personalisierten Tickets ist nicht erlaubt. Wer krank oder verhindert ist, könne die Karten zum Beispiel auf fansale.de zurückgeben, teilt die veranstaltende MCT Agentur mit.

Der Konzertveranstalter macht außerdem darauf aufmerksam, dass nur unter rammstein.com/tickets gelistete Seiten legitimierte Vorverkaufsstellen sind. Bei allen anderen handele es sich um nicht autorisierte Händler, dort erworbene Tickets berechtigten nicht zum Eintritt. Außerdem empfiehlt die Agentur Fans, bereits im Vorfeld ein Eventim-Kund*innenkonto anzulegen. So könne der Bestellprozess nach Beginn des Vorverkaufs schneller laufen.

Hier noch einmal die Deutschland-Termine der Tour:

07.06.2023 München – Olympiastadion

08.06.2023 München – Olympiastadion

15.07.2023 Berlin – Olympiastadion

16.07.2023 Berlin – Olympiastadion

Rammsteins aktuelles Album ZEIT ist im April 2022 erschienen.

