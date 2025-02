Fontaines D.C.: Das Video zur neuen Single „It’s Amazing to Be Young“

Der erste neue Song von Fontaines D.C. im neuen Jahr – hier das Video sehen.

Fontaines D.C. sind zurück mit „It’s Amazing to Be Young“ – der erste neue Song der Dubliner ist eine hymnische, sentimentale Single geworden. „[Es] wurde in Gegenwart eines neugeborenen Kindes geschrieben – Carlos‘ Kind“, erklärt Conor Deegan III in einem Band-Statement.

„Damals klang es eher wie ein Schlaflied oder eine Spieluhr, aber mit dem gleichen Text – ,es ist toll, jung zu sein‘“, so Deegan weiter. „Das Gefühl der Hoffnung, das ein Kind vermitteln kann, ist tiefgreifend und bewegend, besonders für junge Männer wie uns. Das Gefühl, eine Welt schaffen zu wollen, in der sie glücklich aufwachsen können. Es ist ein Gefühl, das gegen den Zynismus ankämpft, der uns in der modernen Welt oft überkommt. Deshalb wollten wir erklären, auf welcher Seite wir stehen – es ist wirklich erstaunlich, jung zu sein.“

Fontaines D.C.: Die Video-Trilogie ist hiermit beendet

Das dazugehörige Video wurde von der Regisseurin Luna Carmoon gedreht wurde, mit der Fontaines D.C. schon öfter zusammengearbeitet haben. Der Clip ist das Finale einer dreiteiligen Serie, die mit den Videos zu „Here’s The Thing“ und „In The Modern World“ von Fontaines D.C. begann.

Das Video hier sehen

Der Release von „It’s Amazing to Be Young“ wird auch von einer neuen B-Seite namens ‚Before You I Just Forget‘ begleitet – beide Songs erscheinen auf einer 7-Zoll-Vinyl.

Fontaines D.C. – die Lyrics von „It’s Amazing to Be Young“

It’s the cast

That brings you down

But it’s amazing

To be young

Sometimes I wake up and it’s dark

Perform the ritual that puts me in the part

Well, I sang ‚em every word I had

Seems like they’re never gonna understand

That the cast

Brings you down

But it’s amazing

To be young

Sometimes I wake up and it’s dark

Perform the ritual that puts me in the part

Well, I sang ‚em every word I had

Seems like they’re never gonna understand

That the cast

Brings you down

But it’s amazing

To be young

To be young

To be young

To bе young

To be young

Die Band hat sich mittlerweile eine große, internationale Fanbase erspielt. Sogar Elton John zeigt sich begeistert von den Iren – der Sänger lobte Fontaines D.C. während des Auftritts der Band in seiner „Rocket Hour Show“ auf Apple Music kürzlich überschwänglich.

„Für mich seid ihr die beste Band, die es im Moment gibt“, sagte John gleich bei seiner Vorstellung der Gruppe. „Nachdem ich euch in Glastonbury gesehen und das neue Album gehört habe, habe ich das Gefühl, dass ihr mit jedem Album gewachsen seid“, so seine Worte an Chatten. „Ihr scheint mit dieser LP so richtig Fuß gefasst zu haben…es ist eine brillante Platte.“