Fresh & clean rocken: So war’s mit Curaprox beim Nova Rock 2024

Erst Moshpit, dann fresh machen: Das Recap-Video vom Festival und die besten Storys der Festivalbesucher – watch now!

Das Nova Rock, das dieses Jahr vom 13. bis 16. Juni mit epischen Shows von Acts wie Green Day, Måneskin, Avenged Sevenfold und Bring Me The Horizon stattfand, hatte von rockigen Guitar-Riffs bis hin zu tanzbaren Beats wieder alles zu bieten. Doch es waren nicht nur die krassen Performances, die das österreichische Open-Air so besonders machten: Am Curaprox-Stand hatten Festivalbesucher auch Gelegenheit, sich den ultimativen Frischekick zu holen.

Curaprox ist DIE Marke für ganzheitliche Mundhygiene – und das zeigte sich auch an ihrer Frische-Booth auf dem Festivalgelände: Unter dem Motto „Brush.Smile.Kiss.“ hat das Team Zahnputz-Stationen aufgestellt, an denen Musikfans die Curaprox CS 5460 ultra soft Zahnbürste und Zahnpasta mit Gin-Tonic- und Wassermelonen-Flavour direkt testen konnten. Anschließend hatten die Festival-Fans Gelegenheit, Selfies von ihrem freshen Lächeln zu machen – und es gab sogar die Chance, sich Festivaltickets für 2025 zu sichern.

Mundhygiene ist zwar nicht das Erste, an das man auf dem Festival denkt, aber das heißt nicht, dass sie keine Rolle spielt – insbesondere, wenn euch Flirten und Knutschen beim Open-Air wichtig ist. Wie der Andrang an der Curaprox-Booth gezeigt hat, waren die Festival-Fans happy, sich auf dem Gelände kurz frisch machen zu können, statt dafür zurück zum Campingplatz gehen zu müssen. Und mit ihrem unkonventionellen Konzept hat Curaprox bewiesen, dass Zahnpflege nicht nur wichtig ist, sondern auch Spaß machen kann.

Curaprox hat auch die Gelegenheit genutzt, um den Nova-Rock-Besuchern ein paar Geheimnisse zu entlocken: Im Interview erzählten sie zum Beispiel von ihren wildesten und romantischsten Festivalerlebnissen – und darüber, dass man sogar beim Headbangen Zähneputzen kann.

Neugierig? Seht hier das Recap-Video vom bunten Treiben beim Nova Rock Festival 2024 – inklusive der freshen Momente am Curaprox-Stand.

So fresh & clean war das Nova Rock. Watch now!

Bleibt gespannt auf das nächste Festival mit Curaprox – auch beim Hurricane und Das Fest wird der Schweizer Mundhygiene-Profi mit seiner Frische-Booth am Start sein – weil Gesundheit im Mund beginnt und ein schönes Lächeln jeden Festivalmoment aufs nächste Level hebt.