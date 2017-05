Fyfe zeigt neues Video zu „Belong (feat. Kimbra)“

Schon im Mai 2015 stellten wir Euch Fyfe aus London als einen vielversprechenden Newcomer vor: „In einem früheren Musikerleben machte der 24-jährige Paul Dixon unter dem Namen David’s Lyre weichen Indie-Rock. Schöner sind seine neuen Stücke, die irgendwo zwischen Gitarren und Electronica zu rauschenden, hitzig-verhuschten Popsongs verschmelzen“, schrieben wir. Anlass dazu gaben uns die Stücke auf dem „vielstimmigen, vielgestaltigen Album CONTROL“, die „so klingen, als überlagerten sich hier alle musikalischen Ideen von Dixon, die alten und die neuen, wie ein Strudel aus Erinnerungen.“

Nun ist endlich ein neuer Clip zu Fyfes Song „Belong (feat. Kimbra)“ erschienen. Den Song selbst gab es vorab schon zu hören, er erscheint auf Fyfes zweitem Album THE SPACE BETWEEN am 9. Juni 2017. Und Kimbra? Genau, die kennt Ihr mindestens aus Gotyes Hit „Somebody That I Used To Know“.

https://www.youtube.com/watch?v=UZdkRRl_tgs Video can’t be loaded: Fyfe – Belong (Feat. Kimbra) (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=UZdkRRl_tgs)

Wer nun Bock darauf bekommen hat, mehr von Fyfe zu hören und zu sehen, kann das gerne tun:

https://www.youtube.com/watch?v=x3OgauYbcnk Video can’t be loaded: Fyfe – Love You More (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=x3OgauYbcnk)

https://www.youtube.com/watch?v=GVNtLB0XjWw Video can’t be loaded: Fyfe – Stronger Acoustic (Live) (https://www.youtube.com/watch?v=GVNtLB0XjWw)