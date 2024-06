Jetzt letzte Wacken-Tickets gewinnen – mit dem Zwischenwasser-Elixir!

Mit dem Zwischenwasser-Elixir von Gerolsteiner könnt ihr euch die letzten Wacken-Tickets sichern.

Rock und Heavy Metal sind euer Ding, aber jedes Jahr geht ihr beim Ticket-Vorverkauf zum Wacken Open Air leer aus? Dann habt ihr jetzt noch die Chance, Karten zum größten Metal-Festival der Welt zu gewinnen, das dieses Jahr vom 31. Juli bis 3. August 2024 stattfindet. Möglich macht’s Gerolsteiner: Die Mineralwassermarke kümmert sich auch in diesem Jahr darum, dass alle Festival-Fans fit und gut hydriert durchs Wacken Open Air kommen. Gerolsteiner hat 2024 natürlich wieder sein inzwischen zum Wacken-Kult avanciertes Zwischenwasser-Elixir am Start – und diesmal gibt es die Flaschen sogar in einer speziellen Sonderedition mit einem genialen Artwork.

Das Zwischenwasser-Elixir in der Special Edition

Kreiert hat es der Illustrator Andreas Marschall – seine detailreichen Bilder kennt ihr wahrscheinlich bereits durch berühmte Plattencover von Bands wie Blind Guardian, Kreator, In Flames, Grave Digger und Sodom. Als Gerolsteiner ihn darum bat, das Keyvisual für das „Zwischenwasser-Elixier“ zu kreieren, sei der Künstler gleich von der Idee geflasht gewesen: Gerolt mit dem Wasserschwert gegen den übermächtig scheinenden Kater kämpfen zu lassen und mit hochmineralisiertem Mineralwasser aus der Vulkaneifel für Erfrischung und neue Energie unter den Wacken-Fans zu sorgen, habe den Artist sofort inspiriert. „Ich war sofort Feuer und Flamme, weil mich das Konzept auch auf der narrativen Ebene überzeugt hat: Der Kampf von Gerolt gegen den Kater, das ist eine sehr griffige Story“, so Marschall.

Im Keyvisual seht ihr auf der einen Seite eine rote, karge Welt mit Metalheads, die unter dem mächtigen Kater leiden. Auf der anderen Seite entdeckt ihr die erfrischende, belebende Natur und Festival-Fans, die das Wacken genießen können. Im Bildzentrum steht der kämpfende Gerolt mit seinem Gerolsteiner Wasserschwert. „Das Zwischenwasser steht für die Erfrischung, die Energie, für die Power, die man braucht, um Wacken zu überstehen“, so Marschall. Schließlich fließen beim W:O:A nicht nur jede Menge Bier, sondern auch Schweiß im Moshpit.

Good to know: In einem Liter Gerolsteiner Zwischenwasser-Elixier stecken ⅓ des Tagesbedarfs an Calcium und ¼ des Tagesbedarfs an Magnesium. Durch die natürliche Kohlensäure liegen die Mineralien im Mineralwasser in gelöster Form vor und können besonders gut aufgenommen werden.

Gewinnspiel von Gerolsteiner: So sichert ihr euch die letzten Wacken-Tickets!

Für 2024 wurden 85.000 Tickets für das Wacken Open Air verkauft – und diese waren in gerade einmal viereinhalb Stunden ausverkauft. Dank Gerolsteiner könnt ihr dennoch dabei sein: Bis zum 04. Juli habt ihr Gelegenheit, auf zwischenwasser.de insgesamt 10 x 2 Wacken-Tickets zu gewinnen. Vom 04. bis 22. Juli werden dann noch einmal 2 x 2 Tickets verlost. Um mitzumachen, müsst ihr nur das Gewinnspielformular ausfüllen – einfacher geht’s wirklich nicht. Mit etwas Glück ergattert ihr euch die begehrten Tickets und könnt Headliner wie Amon Amarth, In Extremo und Blind Guardian live erleben.

