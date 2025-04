Bestätigt: Val Kilmer war jahrelang bettlägerig & schwach

Am 1. April verstarb Val Kilmer im Alter von 65 Jahren. Wie seine Tochter, Mercedes Kilmer, den Medien berichtete, starb er an einer Lungenentzündung. Eine Kehlkopfkrebsdiagnose im Jahr 2014 setzte Kilmers Karriere stark zurück. Und nach einer Operation hatte er Schwierigkeiten zu sprechen. Durch Insiderinfos ist nun ans Licht gekommen, wie schlecht es dem Schauspieler in den letzten Jahren tatsächlich ging.

Seit Anfang des Jahres: immer gebrechlicher

Laut „TMZ“ war der Mime bereits jahrelang bettlägerig. Sein Tod soll nicht komplett überraschend gekommen sein, so wohl die Informationen aus Familienkreisen. Vielmehr habe sich sein Gesundheitszustand immer drastischer verschlechtert, was man ihm auch angesehen habe und die Angehörigen letztlich zum Handeln zwang.

Eigentlich soll er den Krebs längst besiegt gehabt haben, aber die Behandlung der aggressiven Krankheit hätte ihr Tribut gefordert und so hätte er es aus Energiemangel in seinen finalen Lebensjahren nicht mehr aus dem Bett geschafft.

Abschied im Krankenhaus

Die Familienquelle will „TMZ“ auch berichtet haben, dass er in seinem sehr gebrechlichen Zustand letztlich zum Beginn von 2025 in ein Krankenhaus transportiert und dort behandelt werden musste. Bis zu seinem Tod soll er im Krankenhausbett gewesen sein. Doch er hätte sich wohl dort auch von all seinen Angehörigen und Freund:innen verabschieden können.

Die Doku „Val“

Im Jahr 2021 reflektierte Kilmer in der Dokumentation „Val“ über seine Karriere und seine Krebsdiagnose. Die Doku enthielt eine Fülle von Videos, die der Mime im Laufe seines Lebens gedreht hatte. Von Heimvideos, die er mit seinen Brüdern drehte, bis hin zu Filmmaterial, das er bei der Produktion von Blockbustern wie „Top Gun“, „The Doors“ und „Batman Forever“ gesammelt hatte. Der Film lieferte auch viele Szenen, die ihm mit seinen Alltag mit einem Beatmungsschlauch zeigten.

Nachdem die Meldung zu seinem Tod sich verbreitet hat, melden sich immer mehr Branchengrößen zu Wort und wollen dem Schauspieler mit liebevollen Postings im Netz ihre letzte Ehre erweisen. Josh Brolin nutzte zum Beispiel Instagram, um dort ein Foto von sich mit Val Kilmer zu teilen, auf dem die beiden lachend in der Natur sich sonnend zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Mach’s gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, super-kreativer Feuerwerkskörper.“