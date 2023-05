Keanu Reeves‘ Band Dogstar zum ersten Mal seit 20 Jahren live zu sehen

Dogstar, die Band von „Matrix“-Star Keanu Reeves, kündigt ihren ersten Live-Auftritt seit 20 Jahren an.

Im vergangenen Jahr verkündeten Dogstar, 20 Jahre nach ihrer Trennung, ihre Rückkehr auf die Bühnen. Jetzt ist ein Auftritt am 27. Mai beim BottleRock Festival in Napa, Kalifornien bestätigt worden. Die Band, in der Keanu Reeves als Bassist tätig ist, spielte früher mit großen Namen, zum Beispiel im Vorprogramm von David Bowie und Bon Jovi und trat 1999 auf renommierten Festivals wie Glastonbury auf.

Dass sie bei ihrer Show auch neue Musik spielen werden, hatte die Gruppe bereits angekündigt. „Wir werden diesen Sommer neue Musik veröffentlichen, gefolgt von einigen Gigs. Sobald das alles feststeht, werden wir es sofort mitteilen. Es ist die befriedigendste und bedeutungsvollste Zusammenstellung von Songs, die wir je gemacht haben“, schrieb die Band auf Instagram.

Vor ihrem Split veröffentlichten Dogstar die EP QUATTRO FORMAGGI (1996) sowie die zwei Alben OUR LITTLE VISIONARY im Jahr 1996 und vier Jahre später HAPPY ENDING.

Keanu Reeves ist sonst auch ziemlich umtriebig. „John Wick: Kapitel 4“ kam am 23. März 2023 in die Kinos, und nun stehen mehrere Filmproduktionen an – unter anderem wird er als Hauptdarsteller in Jonah Hills düsterer Komödie „Outcome“ zu sehen sein. Einen Kinostart gibt es für Hills Regiearbeit noch nicht.