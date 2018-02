„Love Riots Revue 2018“: Blumfeld gehen auf Club-Tour

Blumfeld haben für den Mai 2018 eine Live-Tour angekündigt. Die einflussreichen Vertreter der sogenannten Hamburger Schule werden insgesamt zehn Clubs in Deutschland bespielen und dabei auch kleinere Städte wie Marburg und Schorndorf besuchen.

Die Konzertreise, die unter dem Motto „Love Riots Revue“ steht, startet am 23. Mai im Münchener Ampere und wird auch in den darauffolgenden Tagen ausschließlich in Venues von überschaubarer Größe gastieren. Alle Tourstopps hier im Überblick:

23.05.2018, München – Ampere

24.05.2018, Erlangen – E-Werk

25.05.2018, Schorndorf – Manufaktur

26.05.2018, Köln – Gebäude 9

27.05.2018, Bielefeld – Forum

29.05.2018, Marburg – KFZ

30.05.2018, Hannover – Musikzentrum

31.05.2018, Bremen – Tower

Tickets für alle Konzerte sind ab sofort online zu Preisen ab 27 Euro erhältlich.

Blumfeld trennten sich offiziell im Jahr 2007, Sänger Jochen Distelmeyer veröffentlicht seitdem Soloalben und Bücher. Bereits 2014 gingen Blumfeld zum 20-jährigen Jubiläum der Platte L’ÈTAT ET MOI in Originalbesetzung auf Tour.