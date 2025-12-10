Ihr sucht noch ein Geschenk fürs Weihnachtsfest? Wie wäre es mit dem BEYERDYNAMIC DT 270 PRO?

Das ideale Geschenk für anspruchsvolle Einsteiger:innen und erfahrene Producer:innen: Der DT 270 PRO von beyerdynamic vereint professionellen Studio-Sound mit einem kompakten Format. Ausgestattet mit hochwertigen Velours-Ohrpolstern und geschützt durch ein robustes Gehäuse, eignet sich der geschlossene Over-Ear-Kopfhörer ideal für konzentrierte Sessions – zuhause wie unterwegs. Die geschlossene Bauweise sorgt für druckvollen Klang mit satten Bässen und sauberen Höhen. Perfekt für Musikproduktionen und Podcast-Aufnahmen.

