Michael Nyqvist ist tot. Der schwedische Film- und Theater-Schauspieler starb am 27. Juni 2017 im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. Dies ließ seine Familie mitteilen.

In dem Statement eines Sprechers hieß es:

„On behalf of Michael Nyqvist’s representatives and family, it is with deep sadness that I can confirm that our beloved Michael, one of Sweden’s most respected and accomplished actors, has passed away quietly surrounded by family after a year long battle with lung cancer. Michael’s joy and passion were infectious to those who knew and loved him. His charm and charisma were undeniable, and his love for the arts was felt by all who had the pleasure of working with him.”

Nyqvist wurde weltbekannt durch seine Rolle als Journalist Mikael Blomkvist in der schwedischen Verfilmung von Stieg Larssons „Millenium-Trilogie“, allen voran „The Girl With The Dragon Tattoo“. Die Reihe, deren Teile in Deutschland „Verdammnis“, „Verblendung“ und „Vergebung“ heißen, wurde auch von Hollywood mit Daniel Craig in der Hauptrolle adaptiert.

Nyqvist spielte auch darüberhinaus in zahlreichen Serien und Filmen mit. Im Kino sah man ihn unter anderem in „Mission Impossible – Phantom Protokoll“ und „John Wick“, im Fernsehen als Kommissar Beck.