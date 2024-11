„MOST WANTED: MUSIC“ – 3 Tage voller Emotionen und Inspiration

Am Abend des 12. November verwandelt sich die Kulturbrauerei in einen pulsierenden Hotspot der Berliner Musikszene. Die traditionell mit der Verleihung der LISTEN TO BERLIN: AWARDS eröffnete MOST WANTED: MUSIC Konferenz verspricht, ein Fest der Kreativität und Innovation zu werden. Die renommierten Musikpreise würdigen in acht spannenden Kategorien die kreativen Köpfe und Projekte, die in den letzten zwölf Monaten die Musikwelt Berlins bereichert haben. Die Gala ist nicht nur eine Preisverleihung, sondern eine Hommage an die Vielfalt und das Engagement all der Künstler*innen, Unternehmer*innen und Initiativen, die das Herz der Hauptstadt schlagen lassen. Hier wird das beeindruckende Schaffen unterschiedlichster Akteur*innen gefeiert, und es wird deutlich: Die Musiklandschaft Berlins lebt von ihrer Dynamik und ihrem innovativen Spirit.

Die LISTEN TO BERLIN: AWARDS, die in diesem Jahr bereits zum neunten Mal vergeben werden, bieten eine Plattform für Austausch und Vernetzung. Erfahrene Branchenvertreter*innen treffen auf engagierte Talente, um Ideen zu teilen und neue Kooperationen zu schmieden. Das ist nicht nur ein Höhepunkt des Abends, sondern auch ein wichtiger Impuls für die zukünftige Entwicklung der Branche.

Ganz im Zeichen der nächsten Generation der Musikszene steht LISTEN TO BERLIN: YOUTH. In Zusammenarbeit mit Jugendkulturzentren und Musikexpert*innen eröffnet die Berlin Music Commission (BMC) jungen Musiker*innen und Brancheninteressierten die Chance, ihre Talente zu präsentieren und sich zu vernetzen. Die Teilnehmer*innen erwartet ein Tag voller Inspiration. Mit Panels, Roundtables und praxisnahen Workshops wird ein Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, wertvolle Fähigkeiten und Wissen zu erlangen, um die eigenen künstlerischen oder beruflichen Ideen in die Tat umzusetzen. Hier können junge Talente nicht nur von erfahrenen Akteur*innen lernen, sondern sich auch untereinander austauschen und vernetzen.

Ein besonderes Highlight ist das Showcase-Festival MW:M Live, bei dem ausgewählte Künstler*innen die Gelegenheit haben, ihre Musik live zu präsentieren, inklusive elf aktuellen und ehemaligen LISTEN TO BERLIN Teilnehmer*innen. Hier wird nicht nur der Puls der neuen Talente spürbar, sondern auch das Publikum hat die Chance, frische Sounds und aufregende Neuentdeckungen zu erleben. Mit einer besonderen Solo-Performance wird hier auch die ehemalige LISTEN TO BERLIN Teilnehmerin Kat Frankie dabei sein.

Tickets und alle Infos zu der Konferenz, den LISTEN TO BERLIN AWARDS und dem Showcase-Festival MW:M Live findet ihr unter https://mwm-berlin.de – viel Spaß!

In diesem Jahr steht Most Wanted: Music unter dem Motto „Monetize!“. Hierbei wird das Zusammenspiel von Musik, Geld und fairer Verteilung in den Vordergrund gerückt. Wie kann die Musikindustrie freundlicher, nachhaltiger und erfinderischer gestaltet werden? Besucher*innen können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit über 130 Speaker*innen, 100 Sessions, einer exklusiven Bus-Tour zu Satellite-Events und mehr als 30 Live-Acts freuen. MOST WANTED: MUSIC wird einmal mehr die kreative Kraft Berlins in den Fokus rücken und den Grundstein für die nächste Generation von Musikschaffenden legen.