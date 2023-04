Nach Champions-League-Aus: Liam Gallagher nimmt FC Bayern auf den Arm

Liam Gallagher verabschiedete sich spöttisch vom FC Bayern München, der aus der Champions League ausgeschieden sind. Gallagher ist Fan von Manchester City, an denen die Bayern im Viertelfinale des Wettbewerbs scheiterten.

Liam Gallagher verabschiedete sich am Abend des gestrigen Mittwochs (19. April) hämisch vom FC Bayern München, die im Viertelfinale der UEFA Champions League gegen Manchester City ausschieden. „TSCHUSS“, schrieb der ehemalige Oasis-Sänger kurz nach Abpfiff des Spiels auf seinem Twitter-Account.

Der aus Manchester stammende Liam Gallagher machte noch nie ein Geheimnis daraus, dass sein Fußball-Herz für Manchester City schlägt. Gemeinsam mit seinem Bruder Noel Gallagher schwor er den „Sky Blues“ bereits in den 70er-Jahren die Treue, wie er dem „Guardian“ einst erzählte. Dass der Arbeiterverein mittlerweile zum Scheichclub avanciert ist, ist dem Working-Class-Vorsänger dabei egal. Auch, dass ein Twitter-User Gallagher auf den kleinen Rechtschreibfehler hinwies („Tschüß“ statt „Tschuss“), ist ihm sicher schnuppe – die Briten verwenden keine Umlaute und auch kein Eszett.

Der FC Bayern München verlor das Hinspiel in Manchester am 11. April mit 3:0. Der deutsche Rekordmeister hatte also bereits eine knifflige Ausgangslage für das Rückspiel am 19. April in München. Nachdem Manchester City durch ein Tor von Erling Haaland in Führung ging, hätten die Bayern bereits vier Tore erzielen müssen, um sich noch im Wettbewerb zu halten. Mehr als ein 1:1-Unentschieden nach dem Ausgleichstreffer durch Joshua Kimmich konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel allerdings nicht erreichen.