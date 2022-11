Netflix: „Sandman“ bekommt 2. Staffel

„Sandman“, die Netflix-Serie zu den Kultcomics von Neil Gaiman, bekommt eine zweite Staffel. „Ja, es ist wahr: ‚The Sandman‘ wird zu Netflix zurückkehren“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie. Dazu war ein kurzes Video zu sehen, das mit der Ankündigung „Der Traum geht weiter“ endet.

„Es freut mich unglaublich, zu sagen, dass [die Produzenten] Allan Heinberg, David Goyer und ich noch mehr von den ‚Sandman‘-Geschichten zum Leben erwecken werden“, teilte Neil Gaiman mit. „Einige erstaunliche Geschichten warten auf Morpheus und den Rest (ganz zu schweigen von noch mehr Mitgliedern der Familie der Endlosen).“

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix

Says @neilhimself: “There are some astonishing stories waiting for Morpheus and the rest of them…Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead, after all. And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell” pic.twitter.com/WKiWp7IDkk

