NEX STAGE: Mit glo auf das nächste Kreativlevel!

2024 ist das Next-Level-Jahr! Kreativ. Musikalisch. Konzeptionell. Mit NEX STAGE von glo erreicht eine Gruppe von aufregenden Künstler*innen dieses Jahr die nächste Stufe ihrer Performance … und ihr könnt dabei sein! (18+)

Das Ziel von NEX STAGE ist klar definiert: Eine Reihe von bereits etablierten Artists soll dabei unterstützt werden, ihre kreative Vision weiter voranzutreiben. Die Richtungen, in die die kreativen Projekte wachsen sollen, sind ganz unterschiedlich – eines haben alle Künstler*innen jedoch gemeinsam: Sie werden von einem großartigen Netzwerk von Gleichgesinnten und Profis supportet.

Die Mentoren: MOONBOOTICA

Als Mentoren konnte man ein renommiertes DJ-Duo gewinnen: Moonbootica werden den Künstler*innen in kreativen, strategischen und allen anderen Belangen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Seit ihrer Gründung Ende 1999 sind Moonbootica ein Fixstern in der deutschen Musiklandschaft und auch aus den internationalen Clubs nicht mehr wegzudenken. Das Duo besteht aus DJ KoweSix alias Oliver Kowalski und der Hip-Hop-Legende Tobitob alias Tobias Schmidt, der mit Fünf Sterne deluxe sowie Der Tobi & das Bo deutsche Rap-Geschichte schrieb und die Popkultur des Landes maßgeblich mitprägte – die beiden sind also die perfekten Mentoren für die Artists.

Die Künstler*innen

Im Mittelpunkt des Projekts stehen natürlich die Artists. Mit dabei sind folgende Acts:

Eskei83

Becks

Pretty Pink

Aisha Vibes

Vier großartige, bereits international bekannte Künstler*innen also – mit vier ganz verschiedenen Visionen, was die Sache umso spannender macht. So hilft das glo-Team Becks, einer der wichtigsten LGBTQIA+-Künstlerinnen der Gen Z, dabei, ihren Songwriting-Prozess aufs nächste Level zu hieven. Gemeinsam mit dem renommierten Produzenten MousseT wird sie einen Remix eines ihrer Stücke aufnehmen und damit andere musikalische Gefilde erkunden. Bei der Techno-DJane Pretty Pink dreht sich hingegen alles um eine spezielle Radio-Sendung, nämlich die 300. Ausgabe ihrer Show „deep woods“, die sie in einem spektakulären Natur-Setting aufzeichnen wird. Die junge Musikerin Aisha Vibes wird hingegen bei der Dramaturgie ihres Live-Sets unterstützt.

Eskei83: Eine vollimmersive 360-Grad-Experience

Ein absolutes Highlight ist das NEX-STAGE-Projekt des großartigen Drum & Bass-Artists Eskei83: Er arbeitete mit Felix Mühlberg und Jimmy Orawetz von der Forschungsgruppe: Multimodal Immersion and Interaction Group der HTW Dresden zusammen, um ein ganz spezielles Konzert-Erlebnis zu verwirklichen. Eskei83 will innerhalb eines Konzerts eine vollimmersive 360-Grad-Experience erschaffen – ein audiovisuelles wie räumliches Spektakel, das die Zuschauer*innen, aber auch den Künstler selbst die Musik noch intensiver und multidimensionaler erleben lässt. Moonbootica standen ihm dabei natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Zum ersten Mal wird Eskei83 die Show am 4. September 2024 im Berliner Kesselhaus präsentieren.

Der Anfang des Projekts … und wie es weitergeht

Anfang des Jahres trafen sich die Künstler*innen gemeinsam mit glo und Moonbootica in Marbella, wo man gemeinsam die Ziele absteckte und kreative Pläne sowie deren Umsetzung in 2024 ausarbeitete. Neben den Mentoren Moonbootica stellt glo den einzelnen Artists zusätzliche fachliche Unterstützung für die Durchführung der verschiedenen Projekte zur Seite.

Du willst das Projekt NEX STAGE by glo ganz genau verfolgen? Das kannst du auf der Instagram-Seite von glo tun – hier verpasst du keine spannenden Updates über die Künstler*innen und ihre nächsten Schritte! Folge einfach @glo.germany – und bleibe up to date!

GEWINNE 3 x 2 TICKETS FÜR ESKEI83

Musikexpress verlost 3 x 2 TICKETS für das Konzert von Eskei83 im Berliner Kesselhaus am 4.9.2024. Hier präsentiert der Künstler, in Kooperation mit der HTW Dresden, sein Projekt: ein 360-Grad Full-Immersive Experience. Wenn du dabei sein willst, musst du uns diese Frage beantworten:

In welchem Genre ist Eskei83 beheimatet?