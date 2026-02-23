Trump schenkt Nicki Minaj Bibel – Fans rasten aus

Nicki Minaj nennt die Bibel „eines ihrer wichtigsten Geschenke“ – ever.

Nicki Minaj hat sich am Sonntag, 22. Februar, auf X zu Wort gemeldet und ein Bild einer braun eingebundenen Bibel mit dem Titel „Donald J. Trump 45th President of the United States Signature Edition“ geteilt. Darauf zu sehen – in dicker schwarzer Schrift die Signatur des US-amerikanischen Präsidenten.

Die Rapperin kommentierte das Foto weiterhin mit der Formulierung, dass dies „eines der wichtigsten Geschenke“ sei, welches sie je in ihrem Leben erhalten habe. Die Reaktion ihrer Follower fiel, nun ja, vor allem negativ aus.

Kommentare der Fans

Die Meinungen unter dem Post sind gespalten. Einige ihrer Fans bezeichneten es als Gotteslästerung und äußerten sich entrüstet darüber, dass Donald Trump die Bibel signierte. Andere kommentierten, dass es sich um ein wundervolles Geschenk handele, und priesen Trumps Glauben sowie den Umstand, dass er ihrer Meinung nach Nicki Minaj den „richtigen Weg“ zeige. Hier nachlesen:

Nicki Minaj – Trumps größter Fan?

Minaj hatte sich in der vergangenen Zeit als große Trump-Supporterin offenbart und damit für viel Aufregung gesorgt. So bezeichnete sich die Rapperin Anfang Januar 2026 bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Trumps „Nummer-eins-Fan“. Im Dezember war sie das erste Mal auf einer politischen Konferenz mit Erika Kirk aufgetaucht und hatte sich für Trumps Politik ausgesprochen. Für viele Minaj-Fans war das ein sehr unerwarteter Auftritt, da die Musikerin zuvor eine Haltung gegen den Präsidenten vertreten hatte und besonders auch in der queeren Szene viele Fans hat.

So äußerte sie sich noch 2018 auf X, damals Twitter, und erzählte von ihrer eigenen Migrationsgeschichte. Sie selbst ist im Alter von fünf Jahren in die USA gekommen und wurde damals von ihren Eltern getrennt. 2020 kritisierte sie Trump erneut für seine Migrationspolitik, erklärte jedoch, dass sie sich von politischen Äußerungen fernhalten wolle. Bis heute hat die Rapperin aus Trinidad und Tobago keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Vielleicht ist das auch einer der Gründe für ihre jüngsten politischen Äußerungen zu Trump, die sie jetzt doch getätigt hat. Sie zeigte sich kürzlich auf Social Media mit einem Gold-Card-Visum, welches man dank Trump seit September für eine Million US-Dollar erwerben kann.

So steht Trump zu der Rapperin

Der Präsident ist jedenfalls ein großer Fan von ihr, wobei er sich dabei hauptsächlich auf ihr Aussehen bezog. „Sie war letztens hier, sie ist wunderschön und hat sehr lange Nägel“, erzählte er Anfang letzter Woche bei einer Rede zum Black History Month.