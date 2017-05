Phoenix läuten mit „J-Boy“ den Sommer ein

Nach diversen Snippets und Liveeinlagen haben Phoenix nun einen ersten neuen Song ihres kommenden Albums vorgestellt: „J-Boy“ ist die Leadsingle aus TI AMO und kommt im Direktvergleich zu „Entertainment“ aus ihrem Vorgänger-Album BANKRUPT! zurückhaltender, aber nicht weniger sommerlich daher. Mit Absicht.

Entgegen seines Namens und dem Sound, der sich laut Gitarrist Laurent Brancowitz irgendwo zwischen „Sommer und italienischen Discos“ verorten lässt, ist TI AMO aus einem dunklen Kapitel ihres Heimatlandes heraus entstanden: Die Aufnahmen fanden in einer alten Oper in Paris nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 statt. Am Abend der Anschläge, während allein im Bataclan 90 Menschen ermordet wurden, steckte Gitarrist Christian Mazzalai in einem Studio fest, aus dem er vorerst nicht herauskam, weil die Polizei die Innenstadt abgeriegelt hatte.

Trotzdem oder deswegen sei TI AMO „an incredibly colorful record“ geworden, sagt Glassnote-Labelchef Daniel Glass. Man darf TI AMO also durchaus als eine Liebeserklärung an Paris und, natürlich, an das Leben verstehen.

Live-Auftritte bestätigten Phoenix aus Versailles bereits, sie treten unter anderem beim Melt Festival 2017 auf.

TI AMO erscheint am 9. Juni. Der „New York Times“ haben Phoenix dazu ein ausführliches Interview gegeben.

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-wbcIfZDI Video can’t be loaded: Phoenix – J-Boy (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=Ve-wbcIfZDI)

Phoenix live in Deutschland 2017:

16.07.2017 Gräfenhainichen, Melt Festival

24.09.2017 München, Tonhalle

25.09.2017 Köln, Palladium

26.09.2017 Hamburg, Große Freiheit 36