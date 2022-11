Poilzei beendet spontanes Konzert der Sportfreunde Stiller

Fotos & Interview

„Tanzen wurde zum politischen Akt“: So nah dran war Dave Swindells am Acid House

Wie kam es Ende der Achtziger in London zum „Second Summer of Love“, und warum erlebt Acid gerade ein Revival? Diese Fragen versuchen wir im Musikexpress 11/2022 zu beantworten. Gestellt haben wir andere auch Fotograf Dave Swindells. Seht hier Fotos aus seinem Buch „ACID HOUSE – AS IT HAPPENED“.