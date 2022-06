Rammstein live in Hamburg 2022: Anfahrt, Tickets, Wetter

Kurz nach der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums ZEIT touren Rammstein nun durch Europa. Nachdem sie kürzlich bereits in Berlin zu Gast waren und zwei gewaltige Shows mitsamt Pyrotechnik ablieferten, kommen sie nun nach Hamburg ins Volksparkstadion. Bei uns gibt es alle Infos zu den Konzerten am 14. und am 15. Juni 2022 im Überblick.

Einlass:

Fans sollten beachten, dass der Einlass für beide Konzerte am Dienstag und am Mittwoch bereits um 16 Uhr beginnt. Da in das Volksparkstadion über 50.000 Menschen passen, könnte es zu Schlangen am Einlass kommen. Daher empfiehlt es sich frühzeitig am Konzerttag beim Stadion zu sein. Die Shows starten jeweils gegen 19:30 Uhr.

Tickets:

Die beiden Konzerte wurden bereits mehrfach verlegt. Die Show am 14. Juni 2022 sollte ursprünglich bereits am 1. Juli 2020 sowie am 30. Juni 2021 stattfinden. Das Rammstein-Konzert am 15. Juni 2022 wurde vom 2. Juni 2020 und vom 1. Juli 2021 verlegt. Die Tickets behalten für die jeweilige Ersatzshow ihre Gültigkeit. Ein gesonderter Umtausch ist nicht erforderlich. Beide Konzerte in Hamburg sind komplett ausverkauft.

Die Tickets für die Shows sind personalisiert. Daher müssten Besucher*innen ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder kurzfristig am Konzerttag an den Kassen am Stadion.

Anfahrt:

In allen Tickets für das Konzert von Rammstein in Hamburg ist ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt mit dem Hamburger Verkehrsverbund inklusive. Das Volksparkstadion erreicht Ihr vom Hamburger Hauptbahnhof bequem mit den S-Bahnlinien 3 (Richtung Pinneberg) und 21 (Richtung Elbgaustraße). Aussteigen müsst ihr dann bei der Station „Stellingen – Arenen“. Alternativ könnt ihr auch mit den Buslinien 22 ( Haltestelle „Schnackenburgallee“) und 180 (Haltestelle „Am Volkspark“) zum Stadion fahren.

Ihr könnt auch mit dem Auto anreisen, rund um die Arena gibt es mehrere Parkplätze.



Wetter:

Am Dienstag, den 14. Juni 2022, erwarten Meteorolog*innen einen dichten Wolkenhimmel und Temperaturen von bis zu 20 Grad in der Hansestadt Hamburg. Immerhin soll es am Nachmittag und am Abend trocken bleiben. Am Mittwoch könnte sich die Sonne dann bei bis zu 22 Grad ein wenig mehr zeigen, aber auch hier wird mit vielen Wolken gerechnet. Regnen soll es am Mittwoch nicht.

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Armee der Tristen Zick Zack Links 2-3-4 Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Zeit Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

