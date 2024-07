Playboi Carti, Trippie Red und viele andere: Das waren die Highlights des zweiten Tags des Rolling Loud Europe.

Auch am zweiten Festivaltag war die Stimmung beim Rolling Loud Europe im österreichischen Ebreichsdorf am Kochen. Kein Wunder, feierte die Hiphop-Gemeinde zu einem bunten Line-up mit Acts wie Trippie Redd, Babytron, Clip, Layla, Lil Gnar und vielen anderen. Hier gibt es einen Fotorückblick in Bildern.