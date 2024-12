SHE is the Art: On Tour mit Julianna Townsend und Jack Daniel’s

Julianna Townsend und Jack Daniel’s zeigen live, wie Musik Menschen inspirieren kann.

„SHE is the Art“ – so heißt die am 15. November 2024 erschienene EP von Julianna Townsend und unter diesem Motto steht auch ihr erste große Tour, die dazu einlädt, Musik als Ausdruck von Selbstliebe, Stärke und Authentizität zu erleben. Die R&B-Künstlerin hat sich nicht nur mit ihrer souligen Stimme, sondern auch mit ihrer Botschaft schon einen Namen in der Branche gemacht: Kreativität und Vielfalt gehören gebührend gefeiert.

Mit „SHE is the Art“ erschafft die deutsch-amerikanische Künstlerin, die einige bereits durch ihre Modelkarriere aus der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ kennen dürften, eine Bühne für Geschichten, die berühren und verbinden. Als Songwriterin hat sie auch mit dem Hit „Sunday Blues“ und den neueren Stücken „Lowdown“ und „No Stress“ auf Streaming-Plattformen wie Spotify einen Namen gemacht. Die ersten Shows in London, Berlin, Hannover und Hamburg waren schon mal ein echter Erfolg, wie auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen ist:

Am 8. und 9. Dezember geht die Tour in Köln und Mainz weiter – nach Weihnachten, am 27. Dezember, ist das Abschlusskonzert in Frankfurt geplant. „Es ist ein Traum, in London und sieben Städten Deutschlands zu performen“, so Townsend. „Die Energie und die Liebe des Publikums treiben meine Leidenschaft an, Songs zu schreiben und die Menschen zu inspirieren.“ Begleitet wird die Sängerin von einer talentierten sechsköpfigen Band, die den gefühlvollen Balladen und kraftvollen Songs noch mehr Soul einhauchen. Mit einer besonderen Lichtshow und einem komplett neuen Live-Set in intimer Atmosphäre verspricht jede der Shows zu einem unvergesslichen Erlebnis zu werden.

Jack Daniel’s begleitet aufstrebende Künstler auf ihrem Weg

Support erhält die „SHE is the Art“-Tour von Jack Daniel’s: Die traditionsreiche Marke hat sich seit Jahren der Förderung junger Artists verschrieben, die mit Authentizität und Leidenschaft ihren Weg gehen. Gemeinsam mit Julianna Townsend entstand eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Values basiert: „Gemeinsam mit Jack Daniel’s haben wir ein Live Konzept erarbeitet, dass die Werte Self-Love, Female Empowerment und Diversity so stark verkörpern! Ich bin super stolz, was wir gemeinsam konzipiert haben und freue mich, diese unfassbar schöne Live Show performen und leben zu dürfen.“

„Die Zusammenarbeit mit Jack Daniel’s zeigt, wie Musik und Gemeinschaft Menschen verbinden können“, so Townsend weiter – ein erlebbares Zeichen also, wie Kunst und Kultur Brücken zwischen Menschen, Geschichten und Ideen bauen können.

Eine Botschaft, die bleibt

„SHE is the Art“ steht also für weit mehr als nur eine Live-Experience. Der Claim will als Aufruf verstanden werden, Diversity und Kreativität zu feiern und sich selbst als Kunstwerk zu sehen.

Mit Jack Daniel’s an ihrer Seite gelingt es Julianna Townsend, diese Botschaft in die Welt zu tragen: „Vielfalt und Selbstliebe sind nicht nur Themen, über die ich singe, sondern Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich freue mich riesig, dass die gemeinsame Reise mit Jack Daniel’s andere inspiriert und ihre eigene Schönheit und Stärke feiern,“ so Townsend.

