Sinéad O’Connor: Die letzten Bilder der legendären Sängerin

Vor einigen Monaten trat Sinéad O'Connor zum letzten Mal in der Öffentlichkeit auf. Die Bilder davon gibt es hier.

Am 26. Juli 2023 verstarb die irische Sängerin Sinéad O’Connor völlig überraschend im Alter von 56 Jahren. Die letzten Bilder, die sie in der Öffentlichkeit zeigen, datieren auf den März 2023.

Am 9. März 2023 wurde Sinéad O’Connor in ihrer Heimatstadt Dublin bei den Choice Music Awards mit dem Classic Irish Music Award geehrt. Sie erhielt den Preis für ihr zweites Album „I Do Not Want What I Haven’t Got“. Dies sollte ihr letzter öffentlicher Auftritt sein, da Sinéad O’Connor am 26. Juli 2023 völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren verstarb.

Die letzten Bilder von Sinéad O’Connor

O’Connor zeigte sich an diesem Abend bestens gelaunt und gerührt über die Ehrung. „Ich bin wirklich sehr erfreut darüber, danke“, sagte sie — und widmete den Preis der irischen Flüchtlingsgemeinschaft. „Nicht nur die ukrainischen, ihr seid alle sehr willkommen in Irland“, meinte sie — und bedankte sich am Ende auf emotionale Art und Weise: „Ich liebe euch sehr und wünsche euch Glück. Ich danke euch“.

O’Connor war am 26. Juli 2023 überraschend gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt. In einem Statement teilte ihre Familie mit: „Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden“.