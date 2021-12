So mixt ihr die neuen Wintercocktails mit Hennessy

Foto: Dominic Berchtold. All rights reserved.

Er gilt als der beliebteste Cognac der französischen Brand: Der Hennessy Very Special zeichnet sich durch seine elegante Komposition unterschiedlicher Eaux des Vie aus, die bis zu acht Jahre in französischen Limousin-Fässern verbringen, bis der fertige Cognac mit seiner intensiv-fruchtigen Eichennote und würzig-vanilligen Nuancen schließlich in die Flasche kommt. Und dieser einzigartige destillierte Blend eignet sich auch hervorragend zum Mixen von Drinks. Überrascht? Dann sollten Sie unbedingt einmal diese Cocktails testen, mit denen Sie zu Hause als Barkeeper garantiert Eindruck machen können.

Cocktails mit Cognac – schon mal probiert?

Gute Cocktails müssen weder viele Zutaten haben, noch schwierig zu kreieren sein. Das beweisen drei Cocktail-Beispiele von Clos19 mit Hennessy Very Special, die echten Klassikern nachempfunden und trotzdem stilvoll und zeitgemäß sind.

Hennessy Ginger

Die Zutaten:

40 ml Hennessy Very Special

100 ml Ginger Ale

Hennessy Hot Toddy

Die Zutaten:

45 ml Hennessy Very Special

1 Spritzer Zitrone

1 Esslöffel Honig

200 ml heißes Wasser

1 Zimtstange

Hennessy (C)Old Fashioned

Die Zutaten:

40 ml Hennessy Very Special

8 ml Amaretto

30 ml Zuckersirup

20 ml frischer Zitronensaft

4 Spritzer Angosturabitter

1 Zitronenscheibe

Edler Look – exzellenter Geschmack

Ein gut gemachter Cocktail jedem Moment etwas Besonderes geben – sei es beim Durchstöbern der eigenen Vinyl-Sammlung, an gemütlichen Abenden mit der Familie oder einem Essen mit Freunden.

Hennessy Very Special zeigt die urbane, lebendige und dynamische Persönlichkeit, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, auch immer wieder durch einzigartige Partnerschaften mit Künstlern und limitierten Editionen aus. Unser Tipp: Auch als Geschenk in der farbenfrohen, tropischen Gift Box von Künstler Julien Colombier kommt der ausgezeichnete Cognac sicher gut zu Weihnachten an.

