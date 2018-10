So war es bei der ME-Klubtour 2018 in Hamburg

Ein Experiment: Hätte man auf das Veranstaltungsplakat des Hamburger Klubtour-Abends den Begriff „Autotune“ als Headliner drauf geschrieben, wären dann noch mehr Jogginghosenträger gekommen? Oder hätte dieser Umstand fälschlicherweise Autotuning-Freaks auf den Plan gerufen? Man weiß es nicht, und hätte es am Ende vielleicht nicht einmal erkennen können, gibt es doch sicher auch Autotune-affine Autotuner. Und tragen die nicht ohnehin alle Trainingsklamotten?

Autotune also, der universale Soundeffekt, der knapp zwei Jahrzehnte alt ist, gilt mittlerweile als einer der wichtigsten Indikatoren des (Deutsch-)Rap-Games – das ist kein Geheimnis. Haiytis ikonischer „Citytarif“-Ausruf ohne diesen schrillen Tonhöhenverzerrer? Unvorstellbar. Gleiches gilt für beinahe alle Acts der MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow in Hamburg. Und das sorgt für anhaltenden Enthusiasmus beim Publikum: klingt schließlich alles ganz geil mit diesem Wahnsinnssound straight outta Trap-Heaven. Visuell unterscheiden sich die Performances dann aber doch radikal: Haiyti mit Lil’-Kim-Gedächtnis-Perücke, Reezy im Adidas-Jogger, Antifuchs bauchfrei mit Tiermaske und Jomo leicht boybandish (Johannes Strate von Revolverheld gefällt das). Nur Blvth macht etwas, das bei den Anwesenden kurz für Verwirrung sorgt: Er spielt Gitarre. Bis auf Jomo dürfte das niemand so recht begreifen, und der hat so ein Teil sicher auch noch nie für ordentlich Reverb am Stromkreis angeschlossen. Die Gitarre ist also das Instrument des Abends, sonst spielt man hier eher Macbook.

Was mit Blvth, Jomo und Antifuchs noch recht harmlos, beinahe harmonisch beginnt, entwickelt sich spätestens durch den Auftritt von Reezy zu einem „Kids goin’ wild“-Abend: Turn-up, würden einige das nennen, bis Haiyti endlich das finale Feuerwerk zündet.

Hätten die Beginner so niemals hinbekommen, nicht mal hier in Hamburg.

