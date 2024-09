Linkin Park live in Hamburg: Setlist, Videos, Fotos – und neuer Song

Die erste Show in Europa seit dem Tod von Chester Bennington liegt hinter Linkin Park.

Linkin Park sind zurück – und mit ihnen die neue Sängerin Emily Armstrong, die Chester Benningtons Platz am Mikro übernimmt. Nun trat die Band erstmal seit dem Tod ihres Sängers wieder in Europa auf. In der Hamburger Barclays Arena feierte die Band ihr großes Comeback.

Mit dem Fugazi-Song „Waiting Room“ wurde das Publikum zu Beginn der Show um 20.40 Uhr eingestimmt – ähnlich schon wie bei den vorherigen Konzerten in den USA. Darauf folgt mit „Somewhere I Belong“ gleich der erste Banger des Abends.

Was folgt, ist ein Ritt durch die gesamte Bandgeschichte: von HYBRID THEORY bis zum neuen Album FROM ZERO, das am 15. November erscheinen soll.

Aber auch der neue Song „The Emptiness Machine“ durfte im Set nicht fehlen:

Zudem haben es zahlreiche Fanlieblingssongs auf die Setlist geschafft, darunter auch „Numb“, bei dem die gesamte Arena mitsang:

Den Song „In the End“ kündigte Mike Shinoda mit einem flachen Witz an: „Was ist Joes Lieblingsessen in Hamburg? In the end, it doesn’t even matter“:

Bei der Zugabe des insgesamt 27 Songs starken Sets gab es dann auch noch ein besonderes Schmankerl für die Fans – einen weiteren neuen Song vom neuen Album „From Zero“ namens „Heavy is the Crown“. So klingt der Track:

Linkin Park in Hamburg: Die komplette Setlist

Somewhere I Belong

Crawling

Lying From You

Points of Authority

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting for the End

Castle of Glass

Joe Hahn Solo

When They Come for Me / Remember the Name

Lost in the Echo

Given Up

One Step Closer

Lost

Breaking the Habit

What I’ve Done

Leave Out All the Rest

My December

Friendly Fire

Numb

In the End

Faint

Papercut

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Am 24. September werden Linkin Park noch ein weiteres Konzert geben, dann im Wembley Stadium in London.