SON Estrella Galicia Posidonia: Ein Zero-Waste-Festival im Paradies

SON Estrella Galicia Posidonia ist ein besonderes Festival – für Leute, die keine Festivals mögen.

Vom 4. bis 6. Oktober 2024 öffnet das SON Estrella Galicia Posidonia wieder seine Tore – oder besser gesagt, seine Strände und atemberaubenden Naturkulissen – auf der paradiesischen Insel Formentera. Das Festival setzt seit seiner Gründung im Jahr 2017 neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Mit nur 350 ausgewählten Gästen und einem bis zum Festivalstart geheimen Line-up wird das Event zu einem exklusiven und intimen Erlebnis, das für unvergessliche Momente und Überraschungen sorgt.

SON Estrella Galicia Posidonia 2024: Jetzt Tickets sichern!

SON Estrella Galicia Posidonia: Engagement zum Schutz der Meere

Stellt euch vor: Ihr genießt Live-Performances von internationalen Talents in einer der schönsten Landschaften Europas, während ihr euch sicher sein könnt, dass euer Besuch keine negativen Konsequenzen für die Umwelt hat. Genau das macht das SON Estrella Galicia Posidonia so besonders. Im Juli 2024 wurde das Festival mit der TRUE Zero Waste Platinum-Zertifizierung ausgezeichnet – als einziges seiner Art weltweit.

„Für uns, die wir SON Estrella Galicia Posidonia ins Leben gerufen haben, ist es ein stolzer Moment, als einziges Festival der Welt die TRUE for Events-Zertifizierung zu erhalten, was unseren nonkonformistischen Charakter widerspiegelt. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, aber wir arbeiten Jahr für Jahr daran, uns weiter zu verbessern und ein anderes Modell anzubieten, bei dem der positive Impact den Ton angibt. Es ist wirklich beruhigend zu sehen, wie unsere Botschaft beim Publikum, den lokalen Partnern und dem Team des Festivals ankommt, ohne die es unmöglich wäre, dies zu erreichen“, sagt Víctor Mantiñán, Festivalleiter und globaler Leiter für Musiksponsoring und Positive Impact Communications bei Hijos de Rivera.

Formentera, bekannt für seine türkisblauen Gewässer und seine unberührte Natur, wird während des Festivals zur Bühne für Musik, Kunst, Gastronomie und Nachhaltigkeit. Ihr habt die Gelegenheit, die Insel durch spannende Aktivitäten und geführte Wanderungen neu zu entdecken. Dabei steht immer die Zero-Waste-Philosophie im Vordergrund, um die Insel mit seiner natürlichen Vielfalt zu schützen.

SON Estrella Galicia Posidonia setzt sich seit seiner Gründung aktiv für den Schutz der Meere und der Posidonia ein. Die Meerespflanze, die auch als Neptungras bezeichnet wird und tausende Jahre alt werden kann, ist für die einzigartige Schönheit und das ökologische Gleichgewicht von Formentera verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Save Posidonia“ wird auch in diesem Jahr wieder eine Initiative gestartet, die sich dem Schutz dieser essenziellen Pflanzenart widmet. Festivalgäste tragen also direkt zur Erhaltung dieses wertvollen Ökosystems bei.

Und was wäre ein Festival ohne gutes Essen und Getränke? Die Besucher können sich auf ein mediterranes Menü freuen, das speziell für sie von einem Michelin-Sternekoch kreiert wurde. Dazu gibt es mit dem Estrella Galicia das für Galizien typische Bier zu trinken.

Nachhaltig feiern – so geht’s auch

SON Estrella Galicia Posidonia ist weit mehr als nur ein Musikfestival – es will als Statement für nachhaltiges Feiern und verantwortungsvollen Tourismus verstanden werden. Die atemberaubende Kulisse von Formentera, das überraschende Programm und das unvergleichliche Engagement für die Umwelt machen dieses Event zu einem Muss für alle, die Musik und Natur lieben und gleichzeitig Wert auf einen positiven Impact legen.

Erfahrt hier mehr über das SON Estrella Galicia Posidonia und die Zero-Waste-Philosophie